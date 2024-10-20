Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола

Бронзовый призер УПЛ одолел луганский коллектив в столице. Гости выиграли заслуженно (удары 15-7, в створ – 10-6). Кипер номинальных хозяев Никита Турбаевский провел сильный поединок и совершил 9 сейвов. У его коллеги Андрея Клищука тоже было много работы. 32-летний вратарь спас "Кривбасс" в шести эпизодах.

"Черно-белые" опускаются на 8-ю позицию (12 очков). В следующее воскресенье "мужики" также будут играть в столице против "Левого Берега". Подопечные Вернидуба поднимаются на шестую строчку (14 баллов). В ближайшую субботу они проведут поединок с соседом по таблице – черкасским ЛНЗ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 10-го тура УПЛ

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Заря – Кривбасс 0:1

Гол: Соса, 48