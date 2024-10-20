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Вторая победа подопечных Вернидуба за 2 месяца. Заря – Кривбасс 0:1. Обзор матча и видео гола
Криворожская команда улучшает турнирное положение
Кривбас
Бронзовый призер УПЛ одолел луганский коллектив в столице. Гости выиграли заслуженно (удары 15-7, в створ – 10-6). Кипер номинальных хозяев Никита Турбаевский провел сильный поединок и совершил 9 сейвов. У его коллеги Андрея Клищука тоже было много работы. 32-летний вратарь спас "Кривбасс" в шести эпизодах.
"Черно-белые" опускаются на 8-ю позицию (12 очков). В следующее воскресенье "мужики" также будут играть в столице против "Левого Берега". Подопечные Вернидуба поднимаются на шестую строчку (14 баллов). В ближайшую субботу они проведут поединок с соседом по таблице – черкасским ЛНЗ.
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Смотрите обзор матча 10-го тура УПЛ
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Гол: Соса, 48
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