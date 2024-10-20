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Вернидуб: Уже давненько не выигрывали. Никак забить не можем. Маленькая скамейка запасных, чтобы усилить игру

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Вернидуб: Уже давненько не выигрывали. Никак забить не можем. Маленькая скамейка запасных, чтобы усилить игру

фото - Олександр Приходько

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Зарей" (1:0).

“Игрой в целом доволен. Недоволен тем, что никак забить не можем. Главное, что хоть один мяч забили, который нам принес победу. После этого сразу и штанга, и крестовина – много моментов было. Мы уже давненько не выигрывали. Мы выигрывали последний раз у "Левого Берега". Столько времени прошло. Поэтому я думаю, что эта победа нам дает сделать шаг вперед”.

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“Замена Аморозо связана с повреждением. Очень болело, ему разбили, кровь, врач сильно перемотал, где-то мышцы зажало – лучше было поменять, что мы и сделали. У Кожушко было 2 или 3 момента. Если бы забил – было бы супер. Ну ничего, главное, что он уже в общей группе тренируется, отошел от травмы. Для нас неудачная ситуация, ведь маленькая скамейка запасных, чтобы усилить игру. Сегодня дебютировал наш новичок Ндомбаси – думаю, у него тоже есть неплохие шансы закрепиться в основном составе”.

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"Заря" – это клуб с именем, клуб, который всегда борется за самые высокие награды, у них очень классная команда. Мы посмотрели по SkillCorner – она самая быстрая команда в УПЛ. Поэтому я очень переживал за то, что много скоростных футболистов, очень хороший переход делают из защиты в атаку. Но мы сегодня сделали все для того, чтобы этих переходов было как можно меньше, и не позволили им забить”, – заявил тренер.

"Кривбасс" поднялся на шестую позицию.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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