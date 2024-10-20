Бартулович: Если бы забили первыми – тоже играли бы на контратаках. На ровном месте допускаем ошибки и сразу наказывают за это

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение "Кривбасса" (0:1).

"Были моменты, где игра моей команды нравилась, особенно в начале матча. 1-й тайм, где были у нас моменты, которые можно было реализовать и забить гол – тогда было бы нам гораздо проще играть, как "Кривбассу" после досадного гола, который мы пропустили в начале 2-го тайма. Тогда тяжело нам стало, мы раскрылись, пытались отыграться, хотели, но не сложилось. Мы допустили много ошибок, и были моменты у "Кривбасса".

"Это матч до гола. Если бы забили первыми – тоже играли бы на контратаках. Ошибка на ровном месте, привозим себе гол. Это мой первый матч такой, где мы на ровном месте допускаем ошибки и сразу наказывают за это.

Очень много времени провел в "Кривбассе". Всегда приятно видеть людей, которые работали в клубе и до сих пор работают. Каждая игра, каждый соперник – тяжелый. В каждом матче не можешь никого так легко обыграть. Очень интересный чемпионат”, – сказал Бартулович.