Кобин: Хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение своей команды от "ЛНЗ" (0:2) в 10-м туре УПЛ.

"Хочу поздравить "ЛНЗ" с, возможно, заслуженной победой. Было два разных тайма. В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые наигрывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме уже были дела лучше. Могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. Можно сказать, что "ЛНЗ" свои моменты забил, а мы нет.

У нас есть кадровые проблемы. Не было у нас центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситало. Мы стараемся играть и выходить из любого положения, но еще надо понимать, что у других команд тоже есть хорошие игроки. "ЛНЗ" - одна из самых агрессивных команд.

Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии", - сказал Кобин.