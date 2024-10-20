  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кобин: Хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин: Хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии

Премьер-лига

Ожидания и реалии

Кобин: Хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии

Фото: PMG

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение своей команды от "ЛНЗ" (0:2) в 10-м туре УПЛ.

"Хочу поздравить "ЛНЗ" с, возможно, заслуженной победой. Было два разных тайма. В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые наигрывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме уже были дела лучше. Могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. Можно сказать, что "ЛНЗ" свои моменты забил, а мы нет.

У нас есть кадровые проблемы. Не было у нас центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситало. Мы стараемся играть и выходить из любого положения, но еще надо понимать, что у других команд тоже есть хорошие игроки. "ЛНЗ" - одна из самых агрессивных команд.

Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии", - сказал Кобин.

После 10-ти туров УПЛ "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея 5 очков.

По теме
yellow-arrow
Победы Кривбасса и ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Сарапий - о сопротивлении Левого Берега: Соперник играет так, как позволяем ему мы
yellow-arrow
Кожушко: Нужны были 3 очка любой ценой. Могли забивать 3 и больше голов
Василий Кобин Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости