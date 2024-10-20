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Кобин: Хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии
Ожидания и реалии
Фото: PMG
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин прокомментировал поражение своей команды от "ЛНЗ" (0:2) в 10-м туре УПЛ.
"Хочу поздравить "ЛНЗ" с, возможно, заслуженной победой. Было два разных тайма. В первом тайме наша команда выглядела очень слабо. Мы не делали тех вещей, которые наигрывали на тренировках. Плюс, мои игроки не смогли справиться с давлением соперника. Во втором тайме уже были дела лучше. Могли забивать, могли сравнивать, но не получилось. Можно сказать, что "ЛНЗ" свои моменты забил, а мы нет.
У нас есть кадровые проблемы. Не было у нас центральных нападающих. Более двух месяцев был травмирован Ситало. Мы стараемся играть и выходить из любого положения, но еще надо понимать, что у других команд тоже есть хорошие игроки. "ЛНЗ" - одна из самых агрессивных команд.
Мы стараемся выжимать на поле по максимуму. И хотим играть в атакующий футбол, но пока надо принимать такие реалии", - сказал Кобин.
После 10-ти туров УПЛ "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице, имея 5 очков.
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