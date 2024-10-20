Кожушко: Нужны были 3 очка любой ценой. Могли забивать 3 и больше голов

Нападающий "Кривбасса" впервые вышел на поле осенью. Предыдущие 4 встречи Олег пропустил из-за повреждения. Футболист считает, что результат отражает содержание поединка.

“Важная победа. Была полоса неудач, поражений и очень нужны были сегодня 3 очка любой ценой. Мы выиграли закономерно, было много моментов, могли забивать 3 и больше голов. Хорошая заслуженная победа. Восстановился, рад вернуться на поле. Были моменты, но, к сожалению, не реализовал. Будем надеяться, что дальше буду забивать в других играх”, – заявил нападающий.