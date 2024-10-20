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Сарапий - о сопротивлении Левого Берега: Соперник играет так, как позволяем ему мы
Полесье потеряло очки
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Полесья" Эдуард Сарапий прокомментировал игру против "Левого Берега" (0:0) в 10-м туре УПЛ.
- Сегодня линия защиты "Полесья" постоянно менялась на протяжении матча. В частности правый защитник. Три человека сыграли на этой позиции. Насколько это вносило или не вносило дискомфорт?
- Не вносило, мы искали пути, как вскрыть такую, довольно крепкую, оборону соперника. Поэтому пытались сделать это разными путями.
- Наверное, очень обидно терять очки в поединке с командой, которая по сути из низов турнирной таблицы. "Полесью" сложно было играть сегодня?
- Да, но, в первую очередь, мы так сделали. Соперник играет так, как позволяем ему мы. Сегодня мы были не настолько эффективны, как в прошлых играх. Не было такой агрессии, медленно, так говоря выиграли до игры. Это такой же матч, который был с "Ингульцом". Эти команды, с кем мы теряем очки, очень не привлекает наша игра.
- Главный вывод после сегодняшнего поединка какой?
- То, что мы не можем терять очки с такими командами. Мы стремимся быть на вершине турнирной таблицы, а такие матчи крайне важны.
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