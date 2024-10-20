Защитник Вереса Вовченко: В первом тайме с Черноморцем не хватило агрессии

Защитник "Вереса" Семен Вовченко прокомментировал добытую ничью в матче с "Черноморцем" (1:1) в рамках 10-го тура УПЛ. Игрок отметился голом во втором тайме.

- Какие впечатления после сегодняшнего матча?

- Впечатления более-менее положительные, потому что удалось взять один зачетный балл на выезде. Мы хотели победить, ехали сюда только за победой, но сыграли вничью, и считаю, что для нас это плюс.

- Что сегодня не хватило команде, чтобы одержать победу?

- Считаю, что в первом тайме не хватило агрессии. Во втором тайме все шло по нашему плану, это была игра до гола, а потому не хватило второго гола и реализации.

- Главный тренер "Вереса" сказал, что сегодня сложно было играть на этом поле. А какое твое мнение по этому поводу?

- Да, было тяжело. Поле было очень скользким, было мало травы, и поэтому трудно было играть в футбол, грубо говоря.