У легионера украинского клуба украли полторы зарплаты - источник

Ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что у легионера одного из клубов УПЛ украли деньги. Это произошло во время командной фотосессии. Название клуба и имя футболиста журналист не называет.

"Прилетел сегодня инсайд - в одном из клубов УПЛ команда едет на фотосессию на стадион, возвращается на базу, а у одного из игроков, легионера, нет денег, там, где он их оставлял. Сумма - в тысячах евро. Примерно полторы зарплаты. Я не буду называть клуб.

Потом оказалось, что это случилось не прямо в тот момент, когда вся команда была на фотосессии, когда у всех было алиби, а в последние 3-4 дня. Легионер - очень простой чувак в этом смысле, эти деньги у него, условно, лежали на тумбочке. Еще проблема в том, что сейчас там ведутся какие-то ремонтные работы - очень много разных людей.

Это не первый случай в этом клубе, когда кто-то у кого-то ворует деньги. Даже на выезде было у одного довольно известного игрока. Деньги, вероятно, не найдут. Камеры вроде бы ничего не показали. В клубе на данный момент решено так: если не найдут деньги, то команда скинется на эту сумму игроку", - сказал Спиваковский.