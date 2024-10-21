Будковский: Ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем

Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1).

"Не так много было моментов. Сегодня такая игра была – больше бойцовские качества. Мы проиграли большую часть поля и потому пропустили в начале 2-го тайма. Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось. Будем говорить с ребятами, что мы так играть не можем”.