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Будковский: Ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем

Премьер-лига

Форвард разочарован игрой команды

Будковский: Ничего не получалось. Будем разговаривать с ребятами, что мы так играть не можем

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

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Нападающий "Зари" Филипп Будковский прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1).

"Не так много было моментов. Сегодня такая игра была – больше бойцовские качества. Мы проиграли большую часть поля и потому пропустили в начале 2-го тайма. Заслуженно проиграли, потому что у нас ничего не получалось. Будем говорить с ребятами, что мы так играть не можем”.

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“В борьбе они были сильнее, выиграли больше подборов. Если ты проигрываешь борьбу – проигрываешь и матч. Если мы будем играть так дальше – ничего у нас не получится”, – сказал Будковский.

После возвращения в "Зарю" Филипп провел 7 матчей и дважды отличился.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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