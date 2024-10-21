Вернидуб: По игре Кривбасс не уступал никому в предыдущих турах. По показателю xG мы – в лидерах УПЛ

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу в 10 туре УПЛ над "Зарей" (1:0) на послематчевой пресс-конференции.

“Мы очень ждали этой победы, ведь давно не выигрывали. Наконец-то она пришла, наконец-то мы забили. По игре "Кривбасс" не уступал никому в предыдущих турах – ни "Александрии", ни "Динамо". С реализацией были проблемы. Имели много шансов отличиться. Я видел по первому тайму, что мы неплохо играли. Не хватало интенсивности. Переживал, что можем пропустить на контратаке, так как "Заря" проводит контратаки ни одна команда УПЛ их не проводит. Разве что только "Динамо" еще".

“Их второй козырь – это стандарты. У них есть ребята, умеющие играть на втором этаже. Это Будковский, Джордан, Эскинья, Башич и Мичин. Но мы так построили защиту при стандартах, что практически не дали им шансов. Бизимана только приехал 18 октября и успел 19-го провести с нами одну тренировку, и уже сегодня вышел на поле. Думаю, у него должно быть хорошее настроение, ведь Руанда победила, а он забил победный гол в последней игре. Уверен, что наш добросовестный труд принесет свои плоды. Смотрел статистику, по показателю xG мы – в лидерах УПЛ. Возможно, где-то не хватает мастерства”, – признался специалист.

"Кривбасс" после виктории занимает 6-ю позицию.