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Бартулович: У нас очень большой потенциал. Есть скоростные игроки, пытаемся играть по флангам
Наставник ответил на вопросы прессы
Фото - Верес
И. о. главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение в 10 туре от "Кривбасса" (0:1) на послематчевой пресс-конференции.
“Очень досадное поражение для нас. Игра была до гола. Если бы мы забили первыми... Было много возможностей выбегать в контратаки. Хорошо начали матч. Были моменты, которые можно было бы реализовать и игра пошла бы по-другому. На ровном месте себе привезли гол. Потом стало очень тяжело, потому что "Кривбасс" пошел в глубокую оборону и играл на контратаках. Мы пытались выровнять игру, но не смогли забить".
“У нас очень большой потенциал, и физически мы готовы. Давили "Кривбасс", но не дожали. Мы неплохо вышли на второй тайм, но тот момент, где мы сами себе привозим гол... Для нас какой-то шок неожиданный, и у "Кривбасса" появились сразу моменты. Но потом мы взяли мяч под контроль и пытались отыграться.
У нас очень скоростные игроки, мы стараемся играть быстрыми флангами. Были ситуации, где у нас тоже были отличные контратаки и выбегания. Я не считаю, что мы проиграли в скорости.
Супряга заболел на этой неделе, а Бенито отыграл 30 минут. Мы ожидали большего от него, больше давления, больше игры, как второго нападающего. У него так и не было момента, потому что "Кривбасс" играл компактно в обороне", – подчеркнул Бартулович.
В воскресенье, 27 октября, "Заря" будет играть против "Левого Берега".
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