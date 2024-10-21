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Бартулович: У нас очень большой потенциал. Есть скоростные игроки, пытаемся играть по флангам

Премьер-лига
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Наставник ответил на вопросы прессы

Бартулович: У нас очень большой потенциал. Есть скоростные игроки, пытаемся играть по флангам

Фото - Верес

Новина українською

И. о. главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение в 10 туре от "Кривбасса" (0:1) на послематчевой пресс-конференции.

“Очень досадное поражение для нас. Игра была до гола. Если бы мы забили первыми... Было много возможностей выбегать в контратаки. Хорошо начали матч. Были моменты, которые можно было бы реализовать и игра пошла бы по-другому. На ровном месте себе привезли гол. Потом стало очень тяжело, потому что "Кривбасс" пошел в глубокую оборону и играл на контратаках. Мы пытались выровнять игру, но не смогли забить".

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“У нас очень большой потенциал, и физически мы готовы. Давили "Кривбасс", но не дожали. Мы неплохо вышли на второй тайм, но тот момент, где мы сами себе привозим гол... Для нас какой-то шок неожиданный, и у "Кривбасса" появились сразу моменты. Но потом мы взяли мяч под контроль и пытались отыграться.

У нас очень скоростные игроки, мы стараемся играть быстрыми флангами. Были ситуации, где у нас тоже были отличные контратаки и выбегания. Я не считаю, что мы проиграли в скорости.

Супряга заболел на этой неделе, а Бенито отыграл 30 минут. Мы ожидали большего от него, больше давления, больше игры, как второго нападающего. У него так и не было момента, потому что "Кривбасс" играл компактно в обороне", – подчеркнул Бартулович.

В воскресенье, 27 октября, "Заря" будет играть против "Левого Берега".

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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