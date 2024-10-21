Форвард Кривбасса: Полностью отдавался на поле, чтобы принести команде результат

Нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в 10-м туре УПЛ.

- Даниэль, поздравляем с голом и победой! Можно сказать, что этим мячом ты отметил свое возвращение в "Кривбасс" из сборной?

- Спасибо за поздравления. Да, я только вернулся из расположения своей сборной. Сегодня был важный матч для "Кривбасса". Я полностью отдавался на поле, чтобы принести результат и я очень счастлив забить гол. Да, я мог делать и дубль, но немного не повезло. Впрочем, получилось, что и одного точного удара хватило. Как оказалось, это очень важный мяч для нашей команды, который принес долгожданную победу.

- Ты сегодня, наверное, мог сделать и покер, но забил только однажды. Не повезло в завершении?

- У нас есть проблема с реализацией, мы создаем очень много моментов, однако забиваем не так часто, как нам хотелось бы. Нужно еще больше работать на тренировках, чтобы забивать чаще. Сейчас мы возвращаемся домой с победой, нам необходимо исправлять ситуацию с реализацией, поэтому будем плодотворно тренироваться и уже в следующих матчах лучше распоряжаться собственными моментами.

- Насколько это важная победа для "Кривбасса"?

- Психологически это очень важный успех для нашей команды, - мы проиграли дважды подряд, хотя показывали неплохой футбол. Поэтому сейчас у нас есть хороший эмоциональный толчок, чтобы улучшать результаты, ведь "Кривбасс" - это хорошая команда и она заслуживает быть среди лидеров в чемпионате. Для этого необходимо усердно работать каждый день, - отметил Соса.