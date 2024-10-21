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Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fcrukh.com
Сегодня, 21 октября состоится заключительный матч 10-го тура УПЛ, в котором встретятся львовские "Рух" и "Карпаты".
"Желто-черные" с 13 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. У "зелено-белых" 9 пунктов и 11-я строчка.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало игры - в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 10-й тур. 21.10.2024
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "Карпаты"
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