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Дахновский: Во втором тайме мы были ближе к победе, чем Черноморец
"Верес" расписал ничью с одесситами - 1:1
Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол
Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский поделился впечатлениями после ничьей с "Черноморцем" (1:1) в 10-м туре УПЛ.
— Какие ваши впечатления после игры?
— В принципе, не так уж трагично, но лучше было бы впечатление, если бы мы победили. Нам очень хотелось сегодня победить, но не удалось.
— В первом тайме "Верес" не был похож на себя. Что сказал главный тренер в перерыве, потому что во втором тайме команда вышла более заведенной на борьбу?
— Тренер нас зарядил, указал нам на наши ошибки, сказал, как действовать, потому что "Черноморец" немного по-другому играл. Мы думали, что они будут играть по схеме 4-3-3, 4-2-3-1, а у них бывало и пять защитников, поэтому мы перестроились и начали гораздо лучше играть. Я думаю, во втором тайме мы наверняка были ближе к победе, чем "Черноморец".
— Учитывая, что до этого "Верес" отобрал очки у "Шахтера" и выиграл у "Зари", с вашей точки зрения, ничью с "Черноморцем" можно считать положительным результатом?
— На самом деле, нет разницы, у "Шахтера" мы отобрали очки или у "Черноморца". Мы играем каждый матч на победу, и для нас любая победа – это победа, любая ничья – это ничья, - сказал Дахновский.
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