СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив продлил контракт с донецким клубом, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, новый договор украинца будет действовать до 2027 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Об интересе "Бетиса" "Шахтер" и сам игрок узнали из прессы.

Отмечается, что в этом году Крыськивым интересовался только один клуб Ла Лиги - "Леганес". В первый сезон по условиям личного контракта 24-летний украинец должен был получить вместе с подъемными сумму с шестью нулями. Хавбек ответил, что ему это неинтересно.

В текущем сезоне Крыськив провел 10 матчей за дончан во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.