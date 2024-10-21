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СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
Прежний договор истекал в конце этого года
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив продлил контракт с донецким клубом, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, новый договор украинца будет действовать до 2027 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.
Об интересе "Бетиса" "Шахтер" и сам игрок узнали из прессы.
Отмечается, что в этом году Крыськивым интересовался только один клуб Ла Лиги - "Леганес". В первый сезон по условиям личного контракта 24-летний украинец должен был получить вместе с подъемными сумму с шестью нулями. Хавбек ответил, что ему это неинтересно.
В текущем сезоне Крыськив провел 10 матчей за дончан во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.
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