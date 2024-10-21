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СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги

Премьер-лига

Прежний договор истекал в конце этого года

СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив продлил контракт с донецким клубом, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, новый договор украинца будет действовать до 2027 года. Действующее соглашение было рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Об интересе "Бетиса" "Шахтер" и сам игрок узнали из прессы.

Отмечается, что в этом году Крыськивым интересовался только один клуб Ла Лиги - "Леганес". В первый сезон по условиям личного контракта 24-летний украинец должен был получить вместе с подъемными сумму с шестью нулями. Хавбек ответил, что ему это неинтересно.

В текущем сезоне Крыськив провел 10 матчей за дончан во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.10.2024 в 11:05
Преса,особливо жовта,і напише ,і роздмухає все про що попросять "зацікавлені" люди
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
21.10.2024 в 11:05
Преса,особливо жовта,і напише ,і роздмухає все про що попросять "зацікавлені" люди
Ответить
0
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