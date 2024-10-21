Стоит ли искать скрытый смысл? Желько Любенович пояснил причину своего пребывания на матче Заря – Кривбасс

Вчера в столице был замечен сербский специалист Желько Любенович, ныне возглавляющий перволиговый "Минай". Вечером он находился среди зрителей, которые с трибун столичного стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского следили за перипетиями центрального поединка 10-го тура между луганской "Зарей" и криворожским "Кривбассом".

Учитывая, что недавно распространялись слухи, якобы Любенович может оказаться в тренерской роли в "Заре", где в свое время успешно выступал как игрок, его появление на матче вызвало неоднозначную реакцию. И хотя еще тогда серб опроверг эту информацию, разные предположения со стороны болельщиков и футбольных людей все же имели место.

Чтобы узнать, чем был вызван визит в Киев, корреспондент UA-Футбол поинтересовался у самого Желько Любеновича.

- Сразу могу заверить, что искать какие-то завуалированные причины моего приезда в столицу не стоит, - уверяет он. – Все банально просто: накануне "Минай" встречался в Хмельницком с "Подольем", и одержав победу, подопечные получили два выходных. В Ужгород я вместе с моим помощником Николаем Игнятиевичем не стали сразу же возвращаться, а решили поехать в Киев, чтобы посмотреть матч "Заря" - "Кривбасс". Для меня километры только цифры, которые не трудно проехать, чтобы увидеть кого-то или что-то.

– Почему свой выбор остановили именно на этом поединке?

– Очень соскучился по матчам Премьер-лиги еще с тех пор, как на протяжении двенадцати с половиной лет выступал в ней как игрок и полгода работал как тренер. Это во-первых. А во-вторых, в своей украинской профессиональной карьере я играл за обе команды. "Кривбасс" стал моим первым клубом в Украине (было это в период зимнего антракта в сезоне-2005/06), а "Заря" – последним. В ней я отыграл шесть отличных сезонов, где и завершил активные выступления в футболе.

- Удалось ли пообщаться с бывшими одноклубниками?

– Да. Пообщались со многими знакомыми из "Зари". Из футболистов только с Тимуром Кораблиным, а с наставником команды Младеном Бартуловичем успел только по телефону. А вот с представителями "Кривбасса" – в частности, Юрием Вернидубом и его тренерским штабом, поговорить, к сожалению, не получилось – после завершения игры спешили на поезд в Ужгород.

– Как вам сам матч?

– Первый тайм не очень понравился. Но во втором обе команды продемонстрировали хороший футбол. Получилась интересная и напряженная игра.