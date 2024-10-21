Хавбек Колоса: Интересно, если бы мы выигрывали 1:0, и такой гол забил бы Шахтер - отменил бы его судья?

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень поделился своими мыслями после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 10-го тура УПЛ.

- Как оцените отмененный гол "Колоса" в ворота горняков на 93-й минуте? Не осталось ли чувство, что команда заслужила как минимум ничью, но ее "украли" судейским решением?

- По игре наша команда, конечно, заслужила ничью. По судейскому решению тяжело сказать, но вообще есть вопросы по многим решениям арбитра. В принципе там было касание в лицо, но интересно, что было бы, если бы все было наоборот. Если бы мы выигрывали 1:0, и такой гол забил бы "Шахтер", то отменил бы его этот рефери?

- Запомнился стопроцентный момент у "Колоса" когда вы из-за левого фланга вбежали в штрафную и сделали передачу на Боливара, но он с близкого расстояния не попал в пустой угол. Это наигранная комбинация или вы играли по ситуации?

- Скорее, по ситуации. Мы хорошо вышли в атаку по правому флангу из-под прессинга и довели мяч налево. Там я уже думал, что буду работать один в один, но возвращался Зубков. Алефиренко хорошо открывался, мы сыграли в стенку, а дальше все уже добегали и хотели забить. Было много людей в штрафной. Если я правильно помню, был Цуриков, Боливар и Ориховский. Боливар хорошо ворвался, но единственное - не попал.

- Показалось, что в матче против "Шахтера" вас заменили на 75-й минуте из-за травмы. Если да, насколько серьезно повреждение?

- Да, я не мог продолжать игру. Забил мышцу и не мог разбегаться. Уже все нормально. Я сделал процедуры, массаж и завтра буду тренироваться, - рассказал Велетень.