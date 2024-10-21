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Драмбаев - после 1:0 с Зарей: Могли забивать намного больше

Премьер-лига

Есть небольшая неудовлетворенность

Драмбаев - после 1:0 с Зарей: Могли забивать намного больше

Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Александр Драмбаев прокомментировал выездную победу над "Зарей" (1:0) в рамках 10-го тура чемпионата Украины.

"Очень интересная игра была. "Кривбасс" создал много моментов, в которых мог забивать намного больше. Самое главное, что мы получили результат - победу, и это нас очень радует. Мы забили один гол и сыграли "на ноль" - это хороший результат для нас.

Мы понимали, что нам надо прибавлять и обязательно забивать. Мы в каждом матче играем только на победу, и этот поединок - не исключение. Хорошо, что создаем немало моментов, но над реализацией продолжим работать, чтобы забивать намного больше.

Чувствовалось ли напряжение в концовке? Конечно, преимущество в один гол довольно шаткое. Поэтому последние минуты матча прогнозируемо были напряженными. Да, надо забивать больше, чтобы спокойно доводить игру до победы", - сказал Драмбаев.

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Александр Драмбаев
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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