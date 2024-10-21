Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира

Известный журналист Михаил Спиваковский высказался относительно вингера "Полесья" Бени Макуана.

Ранее 22-летнего футболиста уже переводили во вторую команду "волков" из-за "непрофессионального выполнения своих обязанностей". Он провел вне заявки команды уже четыре официальных матча подряд.

"С Макуана до сих пор проводят дисциплинарные разговоры. Их ведут все: вице-президент Владимир Тесля, главный тренер Имад Ашур.

Мне рассказывали, что даже Лукас Тейлор лично взял шефство над Макуаной и пытается ему объяснить, что "сынок, реалии изменились, ты не год тому назад, ты не единственное золотце Юрия Калитвинцева".

Я думаю, что с Макуана произошла психологическая история, вместо него играющая Назаренко в праймовый футбол в своей карьере. Проблема в том, что Макуан хотел быть не просто основным игроком. Он хотел быть божком, золотым тельцем, чтобы он был фетиш для Житомира.

Это с человеком произошло в 22 года. Поэтому мне кажется, что этот процесс необратим. Я думаю, что [теперь будет] трансфер. Это мой прогноз в долгую. Еще главный человек не разговаривал [президент Геннадий Буткевич]. Та, которая даже с Вакулой пыталась разговаривать", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.