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Вернидуб: В Киеве жизнь кипит: музыка играет, кто-то танцует –это буквально происходит на костях наших воинов
Украинский тренер сравнил жизнь в Кривом Роге и Киеве
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Кривом Роге и Киеве во время войны.
— Вы живете и тренируете команду в Кривом Роге, где очень опасно каждый день. Могли бы вы сравнить жизнь в Кривом Роге и Киеве, например?
— Когда приезжаешь в столицу Украины, то такое впечатление, что здесь и войны нет. В Кривом Роге в субботу прилетели ракеты около автовокзала, это самый центр города. Пострадали люди, к сожалению.
В субботу я прогулялся в Киеве. Выйдя из отеля, дошел до метро Арсенальная – там жизнь кипит, музыка играет. Кто-то танцует – я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов. Ты хочешь выпить – купи себе бутылку, сядь дома, выпей, но чтоб тебя никто не видел и ложись спать. А делать это привселюдно – я этого не понимаю. Я это говорю потому, что в начале войны, практически пять месяцев, я был там, где очень страшно, - сказал Вернидуб.
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