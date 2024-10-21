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Вернидуб: В Киеве жизнь кипит: музыка играет, кто-то танцует –это буквально происходит на костях наших воинов

Премьер-лига
Обновлено

Украинский тренер сравнил жизнь в Кривом Роге и Киеве

Вернидуб: В Киеве жизнь кипит: музыка играет, кто-то танцует –это буквально происходит на костях наших воинов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Кривом Роге и Киеве во время войны.

— Вы живете и тренируете команду в Кривом Роге, где очень опасно каждый день. Могли бы вы сравнить жизнь в Кривом Роге и Киеве, например?

— Когда приезжаешь в столицу Украины, то такое впечатление, что здесь и войны нет. В Кривом Роге в субботу прилетели ракеты около автовокзала, это самый центр города. Пострадали люди, к сожалению.

В субботу я прогулялся в Киеве. Выйдя из отеля, дошел до метро Арсенальная – там жизнь кипит, музыка играет. Кто-то танцует – я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов. Ты хочешь выпить – купи себе бутылку, сядь дома, выпей, но чтоб тебя никто не видел и ложись спать. А делать это привселюдно – я этого не понимаю. Я это говорю потому, что в начале войны, практически пять месяцев, я был там, где очень страшно, - сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
21.10.2024 в 14:58
А в Кривому Розі не так?
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
21.10.2024 в 14:58
А в Кривому Розі не так?
Ответить
0
0

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