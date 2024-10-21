Вернидуб: В Киеве жизнь кипит: музыка играет, кто-то танцует –это буквально происходит на костях наших воинов

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб сравнил жизнь в Кривом Роге и Киеве во время войны.

— Вы живете и тренируете команду в Кривом Роге, где очень опасно каждый день. Могли бы вы сравнить жизнь в Кривом Роге и Киеве, например?

— Когда приезжаешь в столицу Украины, то такое впечатление, что здесь и войны нет. В Кривом Роге в субботу прилетели ракеты около автовокзала, это самый центр города. Пострадали люди, к сожалению.

В субботу я прогулялся в Киеве. Выйдя из отеля, дошел до метро Арсенальная – там жизнь кипит, музыка играет. Кто-то танцует – я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов. Ты хочешь выпить – купи себе бутылку, сядь дома, выпей, но чтоб тебя никто не видел и ложись спать. А делать это привселюдно – я этого не понимаю. Я это говорю потому, что в начале войны, практически пять месяцев, я был там, где очень страшно, - сказал Вернидуб.