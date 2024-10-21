Рух не сможет рассчитывать на трех игроков в матче с Карпатами

21 октября состоится заключительный матч 10 тура УПЛ – между "Рухом" и "Карпатами".

Как сообщает Sport.ua, изначально хозяева из ФК "Рух" собирались выделить для представителей еще одного участника дерби из "Карпат" скай-бокс на "Арене-Львов" на 12 персон. Но после того, как "зелено-белые" обратились с официальным письмом, количество пропусков увеличилось до 25, включая журналистов из клубной пресс-службы. Также сможет побывать на дерби и целая группа ветеранов львовского футбола. О выделении билетов для своих болельщиков ФК "Карпаты" не обращался.

Источник пишет, что если "Карпаты" сегодня могут рассчитывать на оптимальный состав, то "Руху" не смогут помочь Богдан Слюбик, Евгений Пастух, Марко Сапуга, которые еще не приобрели надлежащих кондиций после травм. Скорее всего, лишь в заявку попадет легионер Фредди Плюман, который во время октябрьской паузы в УПЛ находился в расположении сборной Гваделупы.

Поединок "Рух" – "Карпаты" начнется сегодня в 18.00.