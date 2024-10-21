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Велетень: Думаю, многие хотели бы, чтобы Александрия дала бой нашим грандам

Премьер-лига

Игрок "Колоса" – о чемпионской гонке в УПЛ

Велетень: Думаю, многие хотели бы, чтобы Александрия дала бой нашим грандам

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень высказался о ходе чемпионской гонки в УПЛ.

- Какой бы вы сделали прогноз по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне, учитывая, что "Динамо" пока лидирует, "Шахтер" притормозил, а также появилась третья сила в лице "Александрии"?

- Я думаю, что будет гонка с участием "Динамо", "Шахтера" и той самой "Александрии". Думаю, многие хотели бы, чтобы александрийцы дали бой. Потому что всегда интересно, когда какая-то команда дает бой нашим грандам, как это было с СК "Днепр-1" или "Кривбассом". Это всегда интересно для болельщиков.

Плюс это дает мотивацию клубам, которые проигрывают по бюджету "Динамо" и "Шахтеру", на следующий сезон. Если смог СК "Днепр-1", если смогла "Александрия", если смог "Кривбасс", то почему-то не сможет тот же "Колос" или какая-то другая команда Премьер-лиги, - поделился Великан.

К слову, "Колос" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 8 очков в 10 матчах.

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Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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