Велетень: Думаю, многие хотели бы, чтобы Александрия дала бой нашим грандам

Полузащитник "Колоса" Владислав Велетень высказался о ходе чемпионской гонки в УПЛ.

- Какой бы вы сделали прогноз по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне, учитывая, что "Динамо" пока лидирует, "Шахтер" притормозил, а также появилась третья сила в лице "Александрии"?

- Я думаю, что будет гонка с участием "Динамо", "Шахтера" и той самой "Александрии". Думаю, многие хотели бы, чтобы александрийцы дали бой. Потому что всегда интересно, когда какая-то команда дает бой нашим грандам, как это было с СК "Днепр-1" или "Кривбассом". Это всегда интересно для болельщиков.

Плюс это дает мотивацию клубам, которые проигрывают по бюджету "Динамо" и "Шахтеру", на следующий сезон. Если смог СК "Днепр-1", если смогла "Александрия", если смог "Кривбасс", то почему-то не сможет тот же "Колос" или какая-то другая команда Премьер-лиги, - поделился Великан.

К слову, "Колос" занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 8 очков в 10 матчах.