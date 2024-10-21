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Вернидуб: Я не завидую Шахтеру и Динамо. Переезды убивают игроков психологически и физически

Премьер-лига

Летом "Кривбасс" почувствовал это на своем опыте

Вернидуб: Я не завидую Шахтеру и Динамо. Переезды убивают игроков психологически и физически

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями о выступлении клубов и сборной в Европе.

"Кривбасс" летом играл в квалификации еврокубков. Мы все это почувствовали на своем опыте, я имею ввиду логистику. Я не завидую "Шахтеру" и "Динамо" – они все матчи проводят в гостях. Эти переезды просто убивают футболистов, как психологически, так и физически. Нам нужно терпеть, пока мы ничего не изменим. Я очень хочу, чтобы наши украинские команды набирали очки в Европе. Когда война закончится нашей победой, тогда мы сможем что-то требовать от наших ребят.

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Такая же ситуация и с нашей национальной сборной. Все кричали, какая у нас сильная сборная, до полуфинала мы вполне можем дойти на Евро-2024. Такие же были разговоры в начале лета? А сейчас, осенью, осталось сборной только вылететь в Лигу С, речь о выступлении в Лиге наций. И это будет настоящая катастрофа. Уверен, футболистам нелегко играть, когда по твоей стране бьют ракетами, спать толком не можешь. Хотел бы я еще сказать слова благодарности и легионерам, которые приезжают играть в Украину, в частности, в нашу команду", - отметил Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.10.2024 в 14:36
Динамо не все матчи играет в гостях. Не надо ля-ля...
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
21.10.2024 в 14:36
Динамо не все матчи играет в гостях. Не надо ля-ля...
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1
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.10.2024 в 15:42
По-перше, йдеться про міжнародні матчі. По-друге, в умовах воєнного стану на стадіон допускається дуже обмежена вболівальників, і тому цей чинник нівелює емоційну перевагу свого поля. Тому, в цьому контексті, своє поле має значення тільки для логістики, тобто можливість мати меншу кількість переїздів, а отже той же Шахтар, який базується на одному місці, знаходиться цілком в рівних умовах з усіма іншими командами у внутрішньому чемпіонаті, в тому числі і в порівнянні з динамівцями. Крім того, Шахтар провів на 6 матчів менше у єврокубках, а кожний з цих матчів - це 6 проблем з логістикою, які лягли надмірним тягарем на Динамо. І останнє - динамівці значно більше були задіяні у складі збірних, особливо значно вони переважають Шахтар за кількістю своїх збірників в молодіжних, юнацькій та олімпійській збірних, що лягло ще одним важким тягарем на Динамо, і вся ігри фактично проводились фактично на виїздах. а отже знову та клята логістика, яка значно менше вплинула на Шахтар в порівнянні з Динамо. Але тим не менше, попри все саме Динамо лідер чемпіонату з відчутним відривом від Шахтаря.
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