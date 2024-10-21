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Вернидуб: Я не завидую Шахтеру и Динамо. Переезды убивают игроков психологически и физически
Летом "Кривбасс" почувствовал это на своем опыте
Фото: ФК Кривбас
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился мыслями о выступлении клубов и сборной в Европе.
"Кривбасс" летом играл в квалификации еврокубков. Мы все это почувствовали на своем опыте, я имею ввиду логистику. Я не завидую "Шахтеру" и "Динамо" – они все матчи проводят в гостях. Эти переезды просто убивают футболистов, как психологически, так и физически. Нам нужно терпеть, пока мы ничего не изменим. Я очень хочу, чтобы наши украинские команды набирали очки в Европе. Когда война закончится нашей победой, тогда мы сможем что-то требовать от наших ребят.Читайте такжеВернидуб: В Киеве жизнь кипит: музыка играет, кто-то танцует –это буквально происходит на костях наших воинов
Такая же ситуация и с нашей национальной сборной. Все кричали, какая у нас сильная сборная, до полуфинала мы вполне можем дойти на Евро-2024. Такие же были разговоры в начале лета? А сейчас, осенью, осталось сборной только вылететь в Лигу С, речь о выступлении в Лиге наций. И это будет настоящая катастрофа. Уверен, футболистам нелегко играть, когда по твоей стране бьют ракетами, спать толком не можешь. Хотел бы я еще сказать слова благодарности и легионерам, которые приезжают играть в Украину, в частности, в нашу команду", - отметил Вернидуб.
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