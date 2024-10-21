Турбаевский: Каждому игроку Зари нужно покопаться внутри

Голкипер "Зари" Никита Турбаевский прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1) в матче 10-го тура УПЛ.

— Никита, в чемпионате Украины была пауза, вызванная проведением матчей в Лиге наций национальными сборными. В 9-м туре вы проиграли в Ровно "Вересу". С каким настроением вы готовились эти две недели?

— С позитивным. Мы забыли ту игру. В Ровно мы выигрывали по ходу того поединка, потом чуть расслабились и пропустили дважды. Да, там были непонятные судейские решения, но мы думаем только о своей игре. К матчу с "Кривбассом" мы подходили уверенно. У нас был нормальный недельный цикл подготовки. При равной игре с "Кривбассом" мы уступили.

— Начало второго тайма было за гостями, которые и счет открыли и создали еще несколько моментов у твоих ворот. Чем это объяснить?

— Не знаю. Как-то не очень ответственно подошли к этому моменту и допускали ошибки. Ошибки своим мы разберем. При счете 0:1 у нас была вера, что мы сможем исправить ситуацию на футбольном поле. Все меняется буквально за одну минуту, мы это знаем.

— Показалось с трибуны, что игрокам "Зари" недоставало эмоций…

— Думаю, что каждому из нас нужно покопаться внутри. Если кто-то не хочет показать максимум, никто его не заставит.

— Был ли лидер у "Зари" в этом поединке?

— У нас все игроки, кто выходит на футбольное поле – претендуют на лидерство.

— Мог ли ты отбить удар Сосы на 48-й минуте, когда гости открыть счет?

— У меня было два решения. Я хотел сначала ногой отбить, а потом решил все же рукой отбить. Это помешало мне.

— При победе "Заря" могла подняться в пятерку лучших клубов УПЛ…

— Да, но весь чемпионат еще впереди. Посмотрим, кто, где будет дальше.

— Как тебе игра "Кривбасса"?

— Это очень организованная команда, ведь не просто так они в прошлом сезоне заняли третье место. "Кривбасс" – агрессивная команда. У них есть хорошие футболисты в составе, - сказал Турбаевский.