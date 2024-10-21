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Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Португалии

Премьер-лига

Летом он разорвал контракт с киевским клубом

Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Португалии

Фото: ФК Динамо Киев

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Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Сейчас 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он разорвал соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом.

Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры. Известно, что это не гранд, но достаточно неплохого уровня.

Напомним, Боль является воспитанником "Динамо" и успешно выступал на молодежном уровне. За первую команду киевлян он успел сыграть три матча - в сезоне-2022/23. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Заре" (12 матчей и 1 ассист).

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Динамо (Киев) Антон Боль
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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