Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Португалии

Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Сейчас 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он разорвал соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом.

Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры. Известно, что это не гранд, но достаточно неплохого уровня.

Напомним, Боль является воспитанником "Динамо" и успешно выступал на молодежном уровне. За первую команду киевлян он успел сыграть три матча - в сезоне-2022/23. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Заре" (12 матчей и 1 ассист).