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Воспитанник Динамо может продолжить карьеру в Португалии
Летом он разорвал контракт с киевским клубом
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший защитник "Динамо" Антон Боль может продолжить карьеру в Португалии, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Сейчас 21-летний футболист поддерживает свою физическую форму на Пиренеях. В конце лета он разорвал соглашение с "Динамо" и стал свободным агентом.
Согласно данным источника, сейчас Антон Боль находится в расположении одного из клубов португальской Примейры. Известно, что это не гранд, но достаточно неплохого уровня.
Напомним, Боль является воспитанником "Динамо" и успешно выступал на молодежном уровне. За первую команду киевлян он успел сыграть три матча - в сезоне-2022/23. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Заре" (12 матчей и 1 ассист).
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