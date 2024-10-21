Форвард Зари: Нам сейчас стыдно смотреть друг другу в глаза

Нападающий "Зари" Игорь Горбач поделился мнением о поражении своей команды от "Кривбасса" (0:1) в 10-м туре УПЛ.

— Пошла ли на пользу "Заре" двухнедельная пауза в национальном чемпионате?

— Не знаю. Я вместе с Александром Яцыком был в расположении молодежной сборной Украины. Мы играли против Англии и Сербии. Лишь несколько дней назад мы вернулись в Киев. Однако я знаю, что все мои партнеры по "Заре" проделали хорошую работу в эту паузу. Конечно, все мы настраивались на победу. При счете 0:1 все видели, что мы бились с соперником до последнего и хотели выиграть.

— Почему в первом тайме была игра, что называется без моментов?

— Встретились два сильных соперника, и мы присматривались друг к другу. Никто в обороне не допускал ошибок.

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— Однако все изменилось в начале второго тайма…

— Это мы еще проанализируем. Где-то потеряли концентрацию. С нашей стороны пошла ошибка за ошибкой. На несколько минут мы потеряли уверенность.

— На твой взгляд, сколько хороших моментов создала "Заря" в этой игре?

— Думаю, что три. У Мичина было две хорошие возможности, чтобы пробить Клищука. И еще кто-то у нас пробивал головой с близкой дистанции.

— Это мало, чтобы выигрывать?

— В футболе, даже если ты имеешь один-два момента – их нужно реализовывать. "Кривбасс" очень сбалансированная, здорово отыгравшая в обороне, вот это одна из причин, почему мы создали так мало моментов у ворот противника.

— По ходу второго тайма вы были бы довольны ничьей?

— В конце матча, да. Отыграться все хотели у нас. Ничья лучше, чем поражение. Счет 0:1 нас совсем не устраивает. Но, в нашей раздевалке, при ничьей, особо бы никто не радовался. А так нам сейчас стыдно смотреть друг другу в глаза. Мы стараемся, отдаемся по-максимуму. Сейчас в раздевалке стоит тишина. Но уже в понедельник мы соберемся с ребятами на очередную тренировку. Выходного у нас не будет, - сказал Горбач.