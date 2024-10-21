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Львовское дерби. Стартовые составы Руха и Карпат

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Львовское дерби. Стартовые составы Руха и Карпат

instagram.com/karpaty.lviv

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 10-го тура УПЛ закрывается львовским дерби, в котором "Рух" примет "Карпаты".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав Руха: Ледвий, Холод, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула, Федор, Карабин, Климчук, Краснопир

Запасные: Герета, Бакус, Товарницкий, Михальчук, Слюсар, Пастух, Сапуга, Квасница, Квас, Плюман, Клайвер, Рунич

Стартовый состав Карпат: Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Занетти, Игорь Невес

Запасные: Кинарейкин, Подлепенец, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык, Клименко, Векляк, Костенко, Полегенько, Шах, Сакив

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что "Карпаты" в турнирной таблице идут на 11-м месте, имея в активе 9 очков. У "Руха" 13 очков и 7-е место в таблице.

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