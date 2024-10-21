"Люди были очень заинтересованы и настойчивы", - у Григорчука летом были предложения из УПЛ

Украинский тренер Роман Григорчук рассказал, что летом этого года, еще до ухода из " Черноморца ", у него были варианты из УПЛ.

"По тем предложениям принимать решение нужно было не позже начала июня. Для меня в то время был приоритет и надежда, что у нас будут возможности построить команду, которую хочется видеть, какая должна быть в Одессе. Команда "Черноморец", которая играла бы в еврокубках, занимала высокие места.

Вторая половина июня – я понимал, что вряд ли такая возможность будет. Поэтому я уже предполагал, что в "Черноморце" не останусь. Предложения были. Одно было, где мне было понятно, что люди очень заинтересованы, они были настойчивы. Поэтому этот вариант был достаточно вероятным. Я не буду называть команду.

Из той информации, которую я имел, я могу точно сказать, что у этой команды есть возможности, чтобы бороться минимум за попадание в еврокубки. Еще был один вариант, наверное, не был столь предметным и столь серьезным, как этот основной вариант

Педложение от "Нефтчи" было неожиданным для меня. Я не думал о зарубежных вариантах, хотел остаться в Украине. Решение давалось очень тяжело. Четыре-пять дней я думал об этом. Наверняка решающим фактором было то, что у меня была надежда, что из Нефтчи мы выигрываем чемпионат, будем играть в Лиге чемпионов.

После того, как мы не выиграли в девяти турах, наше взаимное решение [об отставке] не могло быть другим" – сказал Григорчук в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".