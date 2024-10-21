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"Не боюсь говорить об этом", - Вернидуб прокомментировал поражение Кривбасса от Динамо
Наставник криворожцев подвел итог двух последних матчей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
– Юрий Николаевич, 6 октября ваши подопечные проиграли киевскому "Динамо". Как прошли эти две недели для Кривбасса?
– Действительно, мы уступили по счету динамовцам. Не по игре мы проиграли "Динамо". Я не боюсь говорить об этом. Мы выглядели не хуже, чем динамовцы. Могли бы тогда очки взять.
В двухнедельную паузу мы поработали достаточно хорошо, провели спарринг с "Александрией". Информацию мы получили, проведя контрольную игру, это было важно для нас. Сейчас у нас немало травмированных ребят. Мы можем сравнить состав "Кривбасса" прошлогодний и нынешний – эти склады отличаются. В обороне у нас играют только Понедельник и Бандейра, они играли и в прошлом сезоне. Остальные игроки – новые футболисты для нашей команды. Нам нужно время, чтобы все сбалансировать в обороне. Романчук, Драмбаев играют у нас на флангах. Кузыка мы перевели с атаки в защиту, потому что у нас Дибанго травмирован. Но я доволен тем, что мы много работали и обыграли "Зорю".
– Вы по игре победили луганчан?
– Да, это 100%. Мы не забили еще сколько моментов. У хозяев было всего два момента, а мы, если бы еще и здесь не выиграли, это был бы какой-то трэш. Наше поражение бы сегодня я не понял бы.
Первый тайм был более или менее ровным, хотя Соса мог забивать дважды. Все изменилось в начале второго тайма, когда Соса открыл счет. И буквально сразу же Соса попал в штангу, Аморозо пробил в перекладину ворот. Вышедший на замену Кожушко имел неплохие моменты для взятия ворот. Но у Зари отлично отыграл голкипер Турбаевский, мне понравилась его игра.
– А кто в составе "Кривбасса" сыграл хорошо?
– Все у нас ребята отыграли прилично. Выигрываем мы или проигрываем – это делает вся команда.
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