  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не боюсь говорить об этом", - Вернидуб прокомментировал поражение Кривбасса от Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не боюсь говорить об этом", - Вернидуб прокомментировал поражение Кривбасса от Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Наставник криворожцев подвел итог двух последних матчей команды

"Не боюсь говорить об этом", - Вернидуб прокомментировал поражение Кривбасса от Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил два последних матча своей команды – с "Динамо" (1:2) и "Зарей".

– Юрий Николаевич, 6 октября ваши подопечные проиграли киевскому "Динамо". Как прошли эти две недели для Кривбасса?

– Действительно, мы уступили по счету динамовцам. Не по игре мы проиграли "Динамо". Я не боюсь говорить об этом. Мы выглядели не хуже, чем динамовцы. Могли бы тогда очки взять.

В двухнедельную паузу мы поработали достаточно хорошо, провели спарринг с "Александрией". Информацию мы получили, проведя контрольную игру, это было важно для нас. Сейчас у нас немало травмированных ребят. Мы можем сравнить состав "Кривбасса" прошлогодний и нынешний – эти склады отличаются. В обороне у нас играют только Понедельник и Бандейра, они играли и в прошлом сезоне. Остальные игроки – новые футболисты для нашей команды. Нам нужно время, чтобы все сбалансировать в обороне. Романчук, Драмбаев играют у нас на флангах. Кузыка мы перевели с атаки в защиту, потому что у нас Дибанго травмирован. Но я доволен тем, что мы много работали и обыграли "Зорю".

– Вы по игре победили луганчан?

– Да, это 100%. Мы не забили еще сколько моментов. У хозяев было всего два момента, а мы, если бы еще и здесь не выиграли, это был бы какой-то трэш. Наше поражение бы сегодня я не понял бы.

Первый тайм был более или менее ровным, хотя Соса мог забивать дважды. Все изменилось в начале второго тайма, когда Соса открыл счет. И буквально сразу же Соса попал в штангу, Аморозо пробил в перекладину ворот. Вышедший на замену Кожушко имел неплохие моменты для взятия ворот. Но у Зари отлично отыграл голкипер Турбаевский, мне понравилась его игра.

– А кто в составе "Кривбасса" сыграл хорошо?

– Все у нас ребята отыграли прилично. Выигрываем мы или проигрываем – это делает вся команда.

По теме
yellow-arrow
Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб
yellow-arrow
Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Люди были очень заинтересованы и настойчивы", - у Григорчука летом были предложения из УПЛ
Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости