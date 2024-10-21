Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в интервью BBC рассказал о трудностях существования клуба во врем войны.

С тех пор как 10 лет назад "Шахтер" покинул Донецк, домашние матчи Лиги чемпионов он провел в шести разных городах — Львове, Харькове, Киеве, а также за пределами Украины — в польской столице Варшаве и немецких городах Гамбург и Гельзенкирхен.

"Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб, потому что если вы посмотрите на историю европейского футбола, то не найдете такого клуба, как наш - очень жесткая, очень сильная и сложная история.

Когда мы были в Донецке, было довольно легко проводить эту трансферную политику. У нас в стране был мир, невероятная футбольная инфраструктура, и для нас было очень легко подписывать любого таланта из любой страны.

Когда мы приглашаем игрока, когда он видит, какой у нас стадион, наш тренировочный лагерь, город, все подписывают контракт на следующий день.

Наш успех был в том, что мы принимали решения довольно быстро. Мы часто побеждали в борьбе за игроков, [несмотря] на конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и многих ведущих европейских клубов, потому что мы очень быстро принимали решения, когда обнаруживали таланты и принимали решение о покупке.

Когда мы уезжали из Донецка, было очень тяжело. Мы потеряли местных болельщиков, мы потеряли наш прекрасный стадион, потому что на тот момент это был один из лучших стадионов в Европе. Мы потеряли наш город, мы потеряли наш тренировочный лагерь.

Ситуация становилась все сложнее и сложнее. Сегодня практически невозможно общаться с людьми, которые там [в Донецке] находятся.

Когда в вашей стране идет война, происходит полномасштабное вторжение, трудно привлечь лучших специалистов, потому что они боятся — вот и все.

Мы пытаемся гарантировать игрокам какую-то безопасность — где они живут, где играют, как передвигаются, всю эту логистику. Но иногда это сложно", - рассказал Палкин.