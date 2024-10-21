  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб

Премьер-лига
Обновлено

Гендир Шахтера дал интервью BBC

Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб

Getty Images

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью BBC рассказал о трудностях существования клуба во врем войны.

С тех пор как 10 лет назад "Шахтер" покинул Донецк, домашние матчи Лиги чемпионов он провел в шести разных городах — Львове, Харькове, Киеве, а также за пределами Украины — в польской столице Варшаве и немецких городах Гамбург и Гельзенкирхен.

"Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб, потому что если вы посмотрите на историю европейского футбола, то не найдете такого клуба, как наш - очень жесткая, очень сильная и сложная история.

Когда мы были в Донецке, было довольно легко проводить эту трансферную политику. У нас в стране был мир, невероятная футбольная инфраструктура, и для нас было очень легко подписывать любого таланта из любой страны.

Когда мы приглашаем игрока, когда он видит, какой у нас стадион, наш тренировочный лагерь, город, все подписывают контракт на следующий день.

Наш успех был в том, что мы принимали решения довольно быстро. Мы часто побеждали в борьбе за игроков, [несмотря] на конкуренцию со стороны "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и многих ведущих европейских клубов, потому что мы очень быстро принимали решения, когда обнаруживали таланты и принимали решение о покупке.

Когда мы уезжали из Донецка, было очень тяжело. Мы потеряли местных болельщиков, мы потеряли наш прекрасный стадион, потому что на тот момент это был один из лучших стадионов в Европе. Мы потеряли наш город, мы потеряли наш тренировочный лагерь.

Ситуация становилась все сложнее и сложнее. Сегодня практически невозможно общаться с людьми, которые там [в Донецке] находятся.

Когда в вашей стране идет война, происходит полномасштабное вторжение, трудно привлечь лучших специалистов, потому что они боятся — вот и все.

Мы пытаемся гарантировать игрокам какую-то безопасность — где они живут, где играют, как передвигаются, всю эту логистику. Но иногда это сложно", - рассказал Палкин.

По теме
yellow-arrow
"Не боюсь говорить об этом", - Вернидуб прокомментировал поражение Кривбасса от Динамо
yellow-arrow
Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
"Люди были очень заинтересованы и настойчивы", - у Григорчука летом были предложения из УПЛ
Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости