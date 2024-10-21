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УПЛ. Рух - Карпаты 0:1. Львы торжествуют в первом дерби

Премьер-лига
Обновлено

Лупашко догнул свою линию

УПЛ. Рух - Карпаты 0:1. Львы торжествуют в первом дерби

Фото медіацентру ФК "Рух"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Первое львовское дерби в подобной формации. И надо отметить, что оно удалось. Игра на "Арене Львов" точно смотрелась. 26 ударов на двоих только подтверждают этот тезис. Задор, огонь в глазах, желание и энтузиазм - это все было в этот вечер.

Активнее на правах хозяина и более опытного игрока по меркам УПЛ начали номинальные хозяева. С течением времени общий темп встречи только повышался. Впоследствии включились и "Карпаты".

Уже после этого команды вообще забыли о центре поля, переходя его за считанные секунды. Удары и подкаты неслись с обеих сторон. У "Руха" довольно опасно пробивали Климчук и Сыч - на месте был Кемкин. Со стороны же "львов" самыми острыми были Очеретько и Мирошниченко. Капитан "Карпат" был вообще самым заметным на поле.

Кстати, болельщики "Карпат" на трибунах также были. Более того, их меньшинство часто превосходило по громкости аудиторию от хозяев. Примечательно, что оба наставника не отошли от своих игровых парадигм и гнали своих футболистов вперед. Особенно, в этом контексте отличался Владислав Лупашко. Ну слишком принципиально для него было добыть положительный результат именно в атакующем стиле.

Моментов хватало, однако представителей города Льва, откровенно, подводила реализация. В то же время, к самоотдаче и настрою претензий не могло быть от слова совсем. Такое впечатление, что даже воздух во Львове был наэлектризован - напряжение чувствовалось через экран.

Под занавес первых 45 минут игра окончательно раскрылась. В этот игровой отрезок уже преобладали именно "Карпаты". Сначала уже вышеупомянутый Мирошниченко героически, как настоящий лидер и защитник, в подкате спас свою команду. А перед самым перерывом правый фулбек выполнил голевую подачу, которую замкнул Педрозо. Да-да, Мирошниченко вышел именно на правом фланге, левый - в свою очередь, неожиданно закрывал Адамюк. Вот такое нетривиальное решение от коуча "Карпат". Которое полностью окупилось.

Стадион в этот момент буквально взорвался, а эмоции закипели с новой силой. Какое же дерби, да без драки! Так и случилось. Схлестнулись Мирошниченко и Климчук. Оба пожали руки и были вознаграждены "горчичниками".

Подопечным Владислава Лупашко удалось перенести свою энергию и на вторую половину. "Рух" же наоборот как-то заметно стушевался и начал действовать достаточно "стерильно" в атаке. Моменты в основном возникали как раз у номинальных гостей. В частности, прекрасная возможность была у Бруниньо. После классной передачи Чачуа из глубины бразилец выскочил один на один с Ледвием, но слишком уж затянул с финальным решением и упустил момент.

Во второй половине силы постепенно начали покидать "львов". Этим удачно воспользовались подопечные Пономарева и сумели перехватить инициативу. Теперь уже хозяева зажимали своих визави. Но опять же, катастрофически не хватало точности в завершающей стадии. Или же "Карпатам" банально везло - после подачи Романа снаряд попал в каркас ворот.

На последних минутах у "Руха" в бой уже шло все, что только можно. Однако, мяч подло ну никак не хотел лететь в ворота Кемкина. За 90 минут команды буквально вспахали газон на "Арене Львов".

В итоге, имеем написанную первую страницу в истории этого львовского дерби. Первую успешную для "Карпат". Хочется только больше подобных противостояний в украинском футболе, это точно. Благодаря этой победе, "Карпаты" вплотную приблизились к "Руху". Географические соседи теперь являются и соседями по турнирной таблице. Разница между командами Лупашко и Пономарева составляет лишь один зачетный балл. Хоть, и при этом, у "желто-черных" есть еще матч в запасе.

Тем не менее, сильно расстраиваться поклонникам "Руха" не стоит. Уже через неделю будет возможность взять реванш в национальном Кубке. А для "Карпат" этот триумф чрезвычайно важен во всех смыслах. В турнирном, моральном и даже игровом. Все же Лупашко на правильном пути. Однозначно, эта победа должна окрылить "львов".

10-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 21-е октября

Львов, "Арена Львов"

Рух "Рух" - "Карпати" Карпати 0:1

Гол: Педрозо 43

"Рух": Ледвий - Роман, Дидык, Холод, Сыч - Федор, Пидгурский (к) (Сапуга 59), Притула (Пастух 53) - Карабин (Плюмен 79), Краснопир, Климчук (Квасница 59).

Запасные: Бакус (в), Герета (в), Квас, Квасница, Клайвер, Михальчук, Пастух, Плюмен, Рунич, Сапуга, Слюсар, Товарницкий.

Главный тренер - Виталий Пономарев.

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педрозо, Адамюк (Векляк 81) - Бруниньо (Пидлепенец 62), Альварес, Чачуа (к) - Очеретько (Шах 62), Невес (Устименко 76), Стенио.

Запасные: Кинарейкин (в), Векляк, Клименко, Костенко, Кузык, Полегенько, Пидлепенец, Рябов, Сакив, Тлумак, Устименко, Шах.

Главный тренер - Владислав Лупашко.

Предупреждения: Мирошниченко 45+1, Климчук 45+1, Шах 66.

Арбитр - Александр Афанасьев.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
21.10.2024 в 21:25
Вибачте, але Руху грати вдома(як приймаюча сторона) і до 65 хв (0 влучань)не влучити в ствір воріт -це якось ганебно. 1й тайм рухалися КЛ,а не Рух. Хто мав бажання перемогти той і переміг.
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Комментарии 16
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alex 66 (Кременчук)
21.10.2024 в 21:25
Вибачте, але Руху грати вдома(як приймаюча сторона) і до 65 хв (0 влучань)не влучити в ствір воріт -це якось ганебно. 1й тайм рухалися КЛ,а не Рух. Хто мав бажання перемогти той і переміг.
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0
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
21.10.2024 в 20:29
У ЛЬвові є була і буде тільки одна команда - КАРПАТИ!!! ВСЕ РЕШТА - ЦЕ СЕЛА...
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2
5
Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:48
Розкажи то Інгульцю,якому ви торік першу лігу програли)))
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1
1
IgorYur
21.10.2024 в 21:27
Ну тобі з Warzawa'и - видніше. "Хто полізе в льох, а хто під кулі піде" (с), скажи?
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0
0
mykola 65 (Львів)
21.10.2024 в 20:24
перше дербі довело, що цукор більш корисний, аніж тютюновий дим
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4
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Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:29
Ти думаєш Рух живе за рахунок продажу сигарет лише?)) Наївний)))
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Wieniawski (Калуш)
21.10.2024 в 20:10
Карпати вперед, молодці!А Рух то винники а не Львів )))) але дякуємо що пацанів врятували з кризових Карпат.Побачимось за тиждень!
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1
Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:15
Винники вже давно частина Львова. Личаківський район. Це по перше. По друге: кілька років тому Рух офіційно об'явив, що представлятиме Львів. І всі це знають. Окрім тебе мабуть. Історія футболу знає багато прикладів коли навіть відомі команди починали свій шлях з маленького містечка, але потім міняли прописку. І те, що ти буде далі з впертістю барана говорити, що Рух то Винники, реальності не змінить. Це по третє. У Львові дві команди зараз, подобається це комусь чи ні.
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3
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Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:09
Рух програв, бо там недолугий тренер, який за два роки так і на зміг поставити команді гру. Ознака добротної команди стабільність. В Руху її немає давно. Тренер, в якого креативні гравці, сидять на лаві для запасних. Квасниця, Плюман, Клайвер, а в основі такі як Притула, в якого максимум рівень це перша ліга. На який результат можна розраховувати по таких критеріях підбору в основу гравців? Слабші в основі, сильніші на лавці. Що це ша тактика така? Плюс реалізація, стара хвороба, яка за Пономарьова схоже невиліковна. Якщо Козловський після цього матчу не звільнить того "тренера", то про єврокубки можна забути надовго. Ну і пацанам, які грають на добиванні хочеться сказати: коли воротар відбив удар і лежить вже!!! тобто він відіграний, то необов'язково гатити в молоко на силу, достатньо просто несильно покотити повз воротаря. Куди ви лупите? Регбі за вами плаче. Карпати теж не вразили, але знайшли свій шанс на стандарті і десь пощастило. Тому і виграли.
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3
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Sandra777 (Львів)
21.10.2024 в 20:04
Карпати номер один
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2
1
Не дармоед (Запорожье)
21.10.2024 в 20:01
Боротьби багато ,браку ще більше. Хто так подає кутові на останніх хвилинах,це жах. Та і в загалі всі наші команди не вміють виконувати стандарти.
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3
1
JudgeDredd (Київ)
21.10.2024 в 20:00
Не очікував побачити в нашому чемпіонаті такий англійський за темпом і напругою матч! Десь Карпатам повезло, нічия була би справедливим результатом, але - рахунок на табло. У Руха, не зважаючи на поразку, дуже цікава формується команда.
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5
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.10.2024 в 19:58
стандартно отомстили козлевичам за билеты!))) львiв - за лупашка!)))
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5
2
Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:11
А хто ти такий, щоб розписуватися за весь Львів?
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2
5
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.10.2024 в 20:25
где ты видишь, что написано "ВЕСЬ львiв"?
 
3
2
Prideman (Lviv)
21.10.2024 в 20:30
Львів за Лупашка як розуміти? Ти ж не написав половина Львова за Лупашка))
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