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Палкин: Такие игроки, как Мудрик, появляются раз в 10 лет

Премьер-лига

Гендир Шахтера рассказал, когда появится "новый Мудрик"

Палкин: Такие игроки, как Мудрик, появляются раз в 10 лет

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, когда донецкий клуб найдет "нового Мудрика".

Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро. Еще 30 млн были прописаны при трансфере в качестве бонусов.

"Такие игроки, как Мудрик, появляются раз в 10 лет. Поэтому невозможно каждый год развивать такого игрока, как Мудрик. В любом случае, мы уделяем большое внимание развитию нашей академии, развитию отдельных игроков.

Мы встречаемся всем руководством академии каждые три месяца, чтобы подробно обсудить все аспекты развития, где мы находимся, кого мы можем привезти, какова ситуация. И в то же время мы продолжаем работать на трансферном рынке, стараясь анализировать не только бразильский рынок, но и концентрируемся на других рынках, включая африканский континент", - рассказал Палкин.

Также отметим, что в текущем сезоне Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
BBC
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2024 в 21:04
Палкін: " Такі гравці, як Мудрик, з'являються раз на 10 років...в основному складі Челсі.."Тоді картина буде повна!А якщо серйозно, то носиться з тим Мудриком, як баба з торбою, а толку з нього абсолютний "0"!!!!.Крім швидкості там футбольного теж "0"!!!З Шевченком молодим ніхто не носився, а хлопчина прийшов в Мілан - і стабільно розривав грою серію А!!!Приємно було дивитися!!!Ахметка, впарив за космічні бабки - радій, але перестань хвалити нехваляне...
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.10.2024 в 21:04
Палкін: " Такі гравці, як Мудрик, з'являються раз на 10 років...в основному складі Челсі.."Тоді картина буде повна!А якщо серйозно, то носиться з тим Мудриком, як баба з торбою, а толку з нього абсолютний "0"!!!!.Крім швидкості там футбольного теж "0"!!!З Шевченком молодим ніхто не носився, а хлопчина прийшов в Мілан - і стабільно розривав грою серію А!!!Приємно було дивитися!!!Ахметка, впарив за космічні бабки - радій, але перестань хвалити нехваляне...
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