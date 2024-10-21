Палкин: Такие игроки, как Мудрик, появляются раз в 10 лет

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал, когда донецкий клуб найдет "нового Мудрика".

Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро. Еще 30 млн были прописаны при трансфере в качестве бонусов.

"Такие игроки, как Мудрик, появляются раз в 10 лет. Поэтому невозможно каждый год развивать такого игрока, как Мудрик. В любом случае, мы уделяем большое внимание развитию нашей академии, развитию отдельных игроков.

Мы встречаемся всем руководством академии каждые три месяца, чтобы подробно обсудить все аспекты развития, где мы находимся, кого мы можем привезти, какова ситуация. И в то же время мы продолжаем работать на трансферном рынке, стараясь анализировать не только бразильский рынок, но и концентрируемся на других рынках, включая африканский континент", - рассказал Палкин.