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Карпаты забили Руху в львовском дерби. ВИДЕО
Настоящее дерби
instagram.com/karpaty.lviv
Календарь 10-го тура УПЛ закрывается львовским дерби, в котором "Рух" принимает "Карпаты".
Первый тайм команды выдали активный, "Карпаты" был более опасны в атаке, и вот в концовке первого тайма открыли счет. После навеса с флангового штрафного от Мирошниченко Педрозо головой переправил мяч в сетку.
Также в концовке тайма между игроками случилась массовая потасовка, после которой судья выдал две желтые – по одной игроку каждой из команд.
1:0, "Карпаты" уходят на перерыв, ведя в счете.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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