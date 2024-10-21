Карпаты забили Руху в львовском дерби. ВИДЕО

Календарь 10-го тура УПЛ закрывается львовским дерби, в котором "Рух" принимает "Карпаты".

Первый тайм команды выдали активный, "Карпаты" был более опасны в атаке, и вот в концовке первого тайма открыли счет. После навеса с флангового штрафного от Мирошниченко Педрозо головой переправил мяч в сетку.

Также в концовке тайма между игроками случилась массовая потасовка, после которой судья выдал две желтые – по одной игроку каждой из команд.

1:0, "Карпаты" уходят на перерыв, ведя в счете.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.