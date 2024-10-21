Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком
Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона
УАФ
"
Напомним, что после матчей за сборную Украины стала появляться информация, что игроком стали интересоваться как украинские, так и зарубежные клубы.
Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года, и поэтому "Александрия" стремится продлить соглашение с одним из своих лидеров.
Тем не менее, даже после возможного продления контракта клуб будет готов продать Калюжного, если по нему буду т солидные предложения.
Напомним, что Калюжный появился в основе на матч Лиги наций против Грузии (1:0), а в игре с Чехией (1:1) вышел на замену.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией
- Колос – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Комментарии 1