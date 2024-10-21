Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком

" Александрия " после ажиотажа вокруг хавбека Ивана Калюжного начала с игроком переговоры о подписании нового контракта, сообщает Профутбол Digital.

Напомним, что после матчей за сборную Украины стала появляться информация, что игроком стали интересоваться как украинские, так и зарубежные клубы.

Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года, и поэтому "Александрия" стремится продлить соглашение с одним из своих лидеров.

Тем не менее, даже после возможного продления контракта клуб будет готов продать Калюжного, если по нему буду т солидные предложения.

Напомним, что Калюжный появился в основе на матч Лиги наций против Грузии (1:0), а в игре с Чехией (1:1) вышел на замену.