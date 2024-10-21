  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком

Премьер-лига
Обновлено

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона

Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком

УАФ

Новина українською

"Александрия" после ажиотажа вокруг хавбека Ивана Калюжного начала с игроком переговоры о подписании нового контракта, сообщает Профутбол Digital.

Напомним, что после матчей за сборную Украины стала появляться информация, что игроком стали интересоваться как украинские, так и зарубежные клубы.

Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до лета 2025 года, и поэтому "Александрия" стремится продлить соглашение с одним из своих лидеров.

Тем не менее, даже после возможного продления контракта клуб будет готов продать Калюжного, если по нему буду т солидные предложения.

Напомним, что Калюжный появился в основе на матч Лиги наций против Грузии (1:0), а в игре с Чехией (1:1) вышел на замену.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: В некоторых эпизодах в дерби с Карпатами Руху просто не хватило везения
yellow-arrow
Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них
ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2024 в 23:03
У Індії грати навчився
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2024 в 23:03
У Індії грати навчився
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости