Караваев: Бущан говорит, что пропустил пять голов, из них два – от Михавко

Универсал " Динамо " Александр Караваев поддержал своего партнера по команде, центрбека Тараса Михавко, который в текущем сезоне забил уже два атогола.

"Я Тарасу говорю: хочешь быть бомбардиром – забивай в другие ворота. А Жора Бущан говорит: пропустил пять голов, два – от Михавко. Но это все шутки. Тарас – большой молодец, выполняет то, что ему говорят.

В 19 лет прогрессирует, слышит, что ему говорят. Автоголы – это такое. Главное, чтобы не обращал внимание и продолжал работать", – сказал Караваев.