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Караваев: Бущан говорит, что пропустил пять голов, из них два – от Михавко

Премьер-лига
Обновлено

Автоголы – это такое

Караваев: Бущан говорит, что пропустил пять голов, из них два – от Михавко

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев поддержал своего партнера по команде, центрбека Тараса Михавко, который в текущем сезоне забил уже два атогола.

"Я Тарасу говорю: хочешь быть бомбардиром – забивай в другие ворота. А Жора Бущан говорит: пропустил пять голов, два – от Михавко. Но это все шутки. Тарас – большой молодец, выполняет то, что ему говорят.

В 19 лет прогрессирует, слышит, что ему говорят. Автоголы – это такое. Главное, чтобы не обращал внимание и продолжал работать", – сказал Караваев.

Напомним, что в текущем сезоне Михавко провел 8 матчей за киевлян, в чужие ворота пока не забивал.

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Александр Караваев Георгий Бущан Динамо (Киев) Тарас Михавко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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