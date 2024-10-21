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Караваев: Бущан говорит, что пропустил пять голов, из них два – от Михавко
Автоголы – это такое
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Универсал "
"Я Тарасу говорю: хочешь быть бомбардиром – забивай в другие ворота. А Жора Бущан говорит: пропустил пять голов, два – от Михавко. Но это все шутки. Тарас – большой молодец, выполняет то, что ему говорят.
В 19 лет прогрессирует, слышит, что ему говорят. Автоголы – это такое. Главное, чтобы не обращал внимание и продолжал работать", – сказал Караваев.
Напомним, что в текущем сезоне Михавко провел 8 матчей за киевлян, в чужие ворота пока не забивал.
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