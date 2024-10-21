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Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
Виктор Розовый рассказал, почему в львовском дерби он болел за Рух
фото из свободных источников
Украинский военный Виктор Розовый, боец 3-й штурмовой бригады, который сделал первый символический удар в матче 10-го тура УПЛ
"Сегодня буду болеть за "Рух", потому что к футбольному клубу "Карпаты" у меня никаких претензий нет, но именно к фанатам львовского футбольного клуба, именно "Карпат" очень большие претензии, возможно я сейчас буду много хейта говорить, а может и не нужно. Но когда фанаты всю жизнь поют "хто полізе в льох, а хто під кулі піде", а сами находятся во Львове, это ультрасы львовских "Карпат".
Я лично сейчас хейтер ультрас львовских "Карпат". Они еще сейчас "прыгают" почему-то на детей из академии "Руха". Вот львовские фанаты "Карпат". Это будут по телевизору показывать, вот знайте, кто вы. Я когда-то тоже был ультрасом львовских "Карпат", но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним", – сказал Розовый в эфире УПЛ ТБ.
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