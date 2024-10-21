  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты в львовском дерби обыграли Рух

Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них

Фото - Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко в эфире УПЛ ТВ посвятил победу в дерби над "Рухом" (1:0) болельщикам команды, которые сейчас защищают страну в войне против РФ.

– Какой была победа, на ваш взгляд, в плане эмоций?

– 100 процентов, она была тяжелая. Оно и должно было быть так, наверное, потому что это первое дерби. Я бы хотел, если можно, немного отойти от игры. Перед игрой я встречался с нашими фанатами, мы общались достаточно тепло, они объясняли, что это значит.

И просили, предлагали сказать так, что у "Карпат" очень много фан-сектора, очень много фанатов, но большинство из них, те, кто старше, они на фронте. И говорит, что в это время они очень переживали за этот матч, что это первая игра. И говорит, что для них действительно этот момент остановится на это время, на 2 часа.

Они сейчас всеми силами думают только о войне-войне-войне, и только на 4-5 месте – о "Карпатах". Даже не футбол, а "Карпаты" – они так высказываются. Но на время этой игры они говорили, что забудут все и будут болеть, будут смотреть.

Читайте такжеВоин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним

Поэтому эта победа – для тех людей, которые сейчас находятся там, которым не очень комфортно, не очень легко, но они делают это дело. И мы бы хотели подарить им эту победу.

– Тогда, с вашего позволения, продолжу тему болельщиков. Вы командой подошли к фанатам, мы слышали возгласы: "Карпаты! Карпаты!" Может быть, что-то конкретное, возможно, какие-то личные разговоры были?

– Нет, они довольны, они скандировали, сейчас все хорошо. Я говорил ребятам, что была эпопея с билетами, что нас не пускают, что наших фанатов не пускают. Но мы видим, что они создали все невозможное, чтобы попасть на этот матч.

Я говорил ребятам, что если их даже будет 5, 10 человек – они будут громче, чем весь стадион. Поэтому действительно мы благодарны им за это.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: В некоторых эпизодах в дерби с Карпатами Руху просто не хватило везения
yellow-arrow
Александрия на фоне ажиотажа по Калюжному хочет продлить контракт с игроком
yellow-arrow
Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
Владислав Лупашко Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Василь з конопель (Амстердам )
21.10.2024 в 22:36
Вже готовий депутат "слуг народу", язиком меле так як треба.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Василь з конопель (Амстердам )
21.10.2024 в 22:36
Вже готовий депутат "слуг народу", язиком меле так як треба.
Ответить
0
1
IgorYur
21.10.2024 в 21:30
Віктор Розовий, який сьогодні відкривав матч, - зовсім іншої думки про фанів "Карпат". Кілька постів униз по стрічці новин, будь ласка.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости