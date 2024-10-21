Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко в эфире УПЛ ТВ посвятил победу в дерби над "Рухом" (1:0) болельщикам команды, которые сейчас защищают страну в войне против РФ.

– Какой была победа, на ваш взгляд, в плане эмоций?

– 100 процентов, она была тяжелая. Оно и должно было быть так, наверное, потому что это первое дерби. Я бы хотел, если можно, немного отойти от игры. Перед игрой я встречался с нашими фанатами, мы общались достаточно тепло, они объясняли, что это значит.

И просили, предлагали сказать так, что у "Карпат" очень много фан-сектора, очень много фанатов, но большинство из них, те, кто старше, они на фронте. И говорит, что в это время они очень переживали за этот матч, что это первая игра. И говорит, что для них действительно этот момент остановится на это время, на 2 часа.

Они сейчас всеми силами думают только о войне-войне-войне, и только на 4-5 месте – о "Карпатах". Даже не футбол, а "Карпаты" – они так высказываются. Но на время этой игры они говорили, что забудут все и будут болеть, будут смотреть.

Поэтому эта победа – для тех людей, которые сейчас находятся там, которым не очень комфортно, не очень легко, но они делают это дело. И мы бы хотели подарить им эту победу.

– Тогда, с вашего позволения, продолжу тему болельщиков. Вы командой подошли к фанатам, мы слышали возгласы: "Карпаты! Карпаты!" Может быть, что-то конкретное, возможно, какие-то личные разговоры были?

– Нет, они довольны, они скандировали, сейчас все хорошо. Я говорил ребятам, что была эпопея с билетами, что нас не пускают, что наших фанатов не пускают. Но мы видим, что они создали все невозможное, чтобы попасть на этот матч.

Я говорил ребятам, что если их даже будет 5, 10 человек – они будут громче, чем весь стадион. Поэтому действительно мы благодарны им за это.