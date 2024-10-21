Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лупашко: У Карпат очень много фанатов, большинство из них - на фронте. Эта победа над Рухом - для них
Карпаты в львовском дерби обыграли Рух
Фото - Карпати
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко в эфире УПЛ ТВ посвятил
– Какой была победа, на ваш взгляд, в плане эмоций?
– 100 процентов, она была тяжелая. Оно и должно было быть так, наверное, потому что это первое дерби. Я бы хотел, если можно, немного отойти от игры. Перед игрой я встречался с нашими фанатами, мы общались достаточно тепло, они объясняли, что это значит.
И просили, предлагали сказать так, что у "Карпат" очень много фан-сектора, очень много фанатов, но большинство из них, те, кто старше, они на фронте. И говорит, что в это время они очень переживали за этот матч, что это первая игра. И говорит, что для них действительно этот момент остановится на это время, на 2 часа.
Они сейчас всеми силами думают только о войне-войне-войне, и только на 4-5 месте – о "Карпатах". Даже не футбол, а "Карпаты" – они так высказываются. Но на время этой игры они говорили, что забудут все и будут болеть, будут смотреть.
Поэтому эта победа – для тех людей, которые сейчас находятся там, которым не очень комфортно, не очень легко, но они делают это дело. И мы бы хотели подарить им эту победу.
– Тогда, с вашего позволения, продолжу тему болельщиков. Вы командой подошли к фанатам, мы слышали возгласы: "Карпаты! Карпаты!" Может быть, что-то конкретное, возможно, какие-то личные разговоры были?
– Нет, они довольны, они скандировали, сейчас все хорошо. Я говорил ребятам, что была эпопея с билетами, что нас не пускают, что наших фанатов не пускают. Но мы видим, что они создали все невозможное, чтобы попасть на этот матч.
Я говорил ребятам, что если их даже будет 5, 10 человек – они будут громче, чем весь стадион. Поэтому действительно мы благодарны им за это.
Популярное сейчас
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
- Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией
- Триумф Карпат в дерби Львова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Комментарии 2