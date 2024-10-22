Капитан Руха обещает реабилитироваться в кубковом матче с Карпатами

Капитан "Руха" Марко Сапуга поделился эмоциями от дерби с "Карпатами" (0:1) в матче 10-го тура УПЛ.

"Рад вернуться на поле впервые за длительное время. Ценю, что тренер выпустил меня сыграть в важном поединке. Я и Евгений Пастух долго восстанавливались после травм, но наш медперсонал и тренерский штаб хорошо с нами поработали, за что мы им очень благодарны. Со скамейки запасных тяжело наблюдать за игрой команды, особенно в таком эмоциональном матче. Было приятно играть при такой атмосфере и благодарен всем поддерживавшим нас фанатам.

Матч был интересным, с большим количеством борьбы и моментов. В начале игры у "Руха" все получалось, первые 20 минут мы контролировали ситуацию на поле. Далее соперник сбил наш темп, а в конце первого тайма "Карпаты" забили после стандарта. Во втором тайме мы прибавили в интенсивности и были более острыми в атаке, впрочем нам не удалось забить гол. Каждый из нас старался и отдавал на поле все силы ради победы, но, к сожалению, команда уступила.

У нас сейчас насыщенный график и нужно восстановиться до следующей игры. Впереди у нас матч против "Черноморца". Это тоже хорошая команда и в этом поединке мы тоже будем выкладываться по полной, чтобы получить положительный результат. После этого у нас будет кубковая игра против "Карпат", и мы постараемся реабилитироваться за поражение в чемпионате", - рас сказал Сапуга.