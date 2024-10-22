Ударный Ванат, дуэт Шапаренко-Бражко, дубль Путри и результативные центрбеки. Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Родная УПЛ вернулась после паузы на матчи сборных. Начинался 10-й тур чемпионата Украины абсолютно блеклой минимальной победой донецкого "Шахтера" Марино Пушича над ковалевским "Колосом" Александра Поздеева, благодаря автоголу. Более того, из-за еще одного автогола в компенсированное время "горняки" могли и вообще потерять очки в этом противостоянии. Тем не менее, взятие ворот было отменено арбитром.

А окончание этого тура ознаменовалось первым львовским дерби в истории - между "Рухом" Виталия Пономарева и "Карпатами" Владислава Лупашко. В свою очередь в субботу, уже в киевском дерби, "Динамо" сокрушило "Оболонь". Благодаря этой разгромной победе подопечные СаШо вернули себе единоличное лидерство в турнирной таблице.

К тому же, свое победное шествие на украинских полях в этом сезоне продолжила "Александрия" Руслана Ротаня. А еще один лидер регулярного первенства - в лице "Полесья" Имада Ашура, третий раз в сезоне потерял очки. Это произошло в игре против одного из аутсайдеров - "Левого Берега" Виталия Первака.

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 10-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Максим Механив ("Левый Берег")

Уже не первое попадание стража ворот "аистов" в нашу символическую сборную. Вот и на этот раз Максим сыграл ключевую роль в боевой ничьей с одним из лидеров украинского первенства - житомирским "Полесьем". "Волкам" довольно долго не удавалось создать что-то конкертное в атаке, впрочем, во втором тайме подопечные Имада Ашура максимально зажали футболистов Виталия Первака на своей половине поля. Вот здесь как раз и пригодились сэйвы Механива.

Правый защитник: Илья Путря (ЛНЗ)

Дубль флангового защитника. Вообще нетривиальное событие, тем более для УПЛ. Фулбек черкасцев по голу провел в каждом из таймов матча с "Ингульцом" Василия Кобина. По сути и по факту именно забитые мячи Ильи обеспечили команде Каррило Карраско положительный результат, чем и помог одержать первую победу в чемпионате аж с августа.

Левый защитник: Денис Мирошниченко ("Карпаты")

Капитан "львов" был буквально везде во львовском дерби. Денис зоорал весь фланг и часто подключался к атакам. Мирошниченко лез в стыки и в хорошем смысле бросался под мяч. И именно его ассист в компенсированное время к первому тайму на голову Педросо и стал победным. Однозначно, лидер "Карпат" может занести себе этот поединок в актив. Да, Мирошниченко номинально действовал справа, однако кто мешает поставить нам его именно на левый фланг.

Центральный защитник: Жан Педросо ("Карпаты")

Победный гол и уверенная игра в обороне. Что еще нужно для центрбека? Бразилец солидно отработал от свистка до свистка встречу с подопечными Виталия Пономарева. Жан действовал организованно и хладнокровно при обороне собственных ворот, да и не забывал о подключениях на стандартные положения.

Центральный защитник: Семен Вовченко ("Верес")

Еще один центральный защитник с голом в своем протоколе. Игра в Одессе была максимально вязкой и сложной. "Черноморец" методично "сушил" и сбивал темп, из-за чего ровенчанам было очень трудно найти пространство впереди. Здесь как раз и на помощь героически пришел Семен. Вовченко мастерски воспользовался отскоком в штрафной зоне "моряков" и прошил Рудько.

Опорный полузащитник: Хрвое Илич ("Кривбасс")

Хорватский хавбек очень успешно провел первый матч в старте с начала сезона. Илич выполнил ассист забросом из глубины, да и сам успевал беспокоить голкипера луганской Зари - Турбаевского. Солидная игра от подопечного Юрия Вернидуба.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Очередной яркий перформанс от десятого номера столичного коллектива. Николай по сути открыл погром "пивоваров" своим голом уже на 10-й минуте. А в концовке довершил его ассистом на Бражко. Шапаренко является безоговорочным лидером "Динамо" и снова вел игру "бело-синих" в центре поля.

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

У коллеги по "Динамо", ситуация, в хорошем смысле аналогичная - "гол+ассист". Сначала Владимир отдал результативную передачу на второй мяч Ваната. А ближе к финальному свистку и сам поразил ворота команды Сергея Шищенко, пробив из-за пределов штрафной площади. Да и в целом, по игре Бражко выглядел уверенно и спокойно.

Левый нападающий: Александр Беляев ("Александрия")

Уже традиционно, 25-летний вингер не доиграл матч до конца. Все же Руслан Ротань не слишком балует Беляева игровой практикой. Однако на этот раз, Александр снова вышел в старте и успел отметиться голом. Да еще и каким важным. Точное попадание "горожанина" и принесло его команде очередной триумф в текущем сезоне.

Правый нападающий: Владислав Ванат ("Динамо")

Нападающий динамовцев впервые с 17-го августа (!) в УПЛ ушел с поля не без забитого мяча. Шесть матчей в родном первенстве Ванат не мог поразить ворота соперников. Но в киевском дерби Владислава наконец-то прорвало - сразу дубль. Лучший бомбардир прошлой кампании возвращается в текущую гонку - смело берем его в нашу символическую сборную.

Форвард: Даниэль Соса ("Кривбасс")

В первом тайме противостояния с теми же луганчанами Младена Бартуловича африканец отметился тем, что разогнал одну из атак, которую сам и завершил опасным ударом из-за пределов штрафной площади. Во второй же половине встречи уже его было не остановить! Соса забил на 48-й минуте, оттеснив на пути к мячу Джордана. А до конца встречи еще дважды попал в штангу.

Главный тренер: Владислав Лупашко ("Карпаты")

Коуч "львов" все-таки догнул свою линию. Его подопечным в этом туре удалось одержать первую победу во львовском дерби подобной формации - против "Руха" Виталия Пономарева. Более того, "Карпаты" добыли этот триумф, не отходя от своей игровой парадигмы и не изменяя своим подходам. За что и были вознаграждены тремя зачетными баллами. Эта победа позволила команде Владислава Лупашко вплотную приблизиться к соседям по городу Льва в турнирной таблице.

Запасные: Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Владислав Дубинчак ("Динамо"), Роман Дидык ("Рух"), Владислав Бабогло ("Карпаты"), Александр Караваев ("Динамо"), Андрей Якимов ("Левый Берег"), Никита Кравченко ("Александрия"), Владимир Бражко ("Динамо"), Яшари (ЛНЗ), Иван Петряк ("Черноморец"), Безерра ("Александрия").