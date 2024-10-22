Мирошниченко: Мы были настоящей командой на поле

Защитник "Карпат" Денис Мирошниченко прокомментировал победу над "Рухом" (1:0) в 10-м туре УПЛ.

– Ведущий сказал, что вы подаете, как Зидан.

– Большое спасибо ведущему. Очень приятно. Я хочу поздравить команду "Карпаты". Я считаю, что сегодня мы все сделали, чтобы победить. Эта победа даст нам только силы и уверенность дальше.

– Очень много "Карпаты", тренер, игроки говорят о важности болельщиков. Были какие-то контакты накануне игры? Что они вам говорили?

– Наши болельщики всегда с нами, они постоянно с нами на связи. Они просили от нас, чтобы мы показали хорошую игру и чтобы сегодня была самоотдача на футбольном поле, потому что это дерби. И это для них очень важный матч, как и для нас.

Я считаю, что сегодня наша команда сделала все, чтобы их всех поздравить. Мы сегодня были настоящей командой на поле.

– Этот дух дерби, ожидания всех сегодня были оправданы, на ваш взгляд?

– Конечно. Во Львове только львовяне знают, что такое дерби. Поэтому сегодня очень важна игра для нас, но через 5 дней у нас уже новая игра, а потом Кубок. Кубок Львову, поэтому мы готовимся дальше.

– Можете сравнить львовское дерби? Опыт у вас уже был – со "Львовом" играли, и вот сейчас.

– И то дерби, и это дерби очень важное и очень напряженное. Но сейчас немного не хватает, потому что меньше болельщиков. Раньше было их немного больше, но сейчас такая ситуация в стране. И мы благодарим ВСУ за то, что можем играть и дарить наше дерби нашим болельщикам.

– Вы немного в конце 1-го тайма добавили красок, чтобы точно все почувствовали дерби. Что там произошло?

– Так всегда складывается игра, что, бывает, одна команда немного начинает удачнее, другая по ходу игры входит в игру. Так сложилось. Самое главное, что мы забили в конце 1-го тайма, и это для нас морально было очень важно, – сказал Мирошниченко.