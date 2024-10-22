Мирошниченко: Наконец-то Педрозу попал в ворота, а то бил-бил, но все летело мимо

Денис Мирошниченко отдал ассист на Жана Педрозу, впервые отличившегося в составе "львов".

“У нас положительные впечатления от матча, побеждать всегда приятно. Для нашей команды эта победа даст новые эмоции, надеемся, что мы ими воспользуемся и будем двигаться дальше. К тому же это было дерби.

Эмоции зашкаливали, но все понимают, что есть предел, который нельзя переходить. Во втором тайме и мы, и “Рух” играли немного спокойнее”.