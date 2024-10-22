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Мирошниченко: Наконец-то Педрозу попал в ворота, а то бил-бил, но все летело мимо
Капитан Карпат прокомментировал викторию над Рухом
fckarpaty.org.ua
Денис Мирошниченко отдал ассист на Жана Педрозу, впервые отличившегося в составе "львов".
“У нас положительные впечатления от матча, побеждать всегда приятно. Для нашей команды эта победа даст новые эмоции, надеемся, что мы ими воспользуемся и будем двигаться дальше. К тому же это было дерби.
Эмоции зашкаливали, но все понимают, что есть предел, который нельзя переходить. Во втором тайме и мы, и “Рух” играли немного спокойнее”.
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“Очень приятная атмосфера. Эта победа была для наших болельщиков. На стадионе их было очень много, и они были очень громкими, за что им большое спасибо. Мы все знаем, как им было тяжело попасть на этот матч.
Сказали Жану Педрозу, что он наконец попал в ворота, а то бил-бил, но все летело мимо. Этот гол очень важен для него. Жан – иностранец и это взятие ворот придаст ему уверенности”, – сказал Мирошниченко.
В субботу "Карпаты" будут принимать "Оболонь".
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