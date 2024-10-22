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Пидгурский - после 0:1 с Карпатами: Рух не заслужил поражения
Мнение хавбека
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский проанализировал поражение от "Карпат" (0:1) в матче УПЛ.
"Думаю, что поединок земляков понравился поклонникам футбола. Соперничество преимущественно шло на встречных курсах, его судьбу решила наша коллективная ошибка в конце первого тайма при розыгрыше стандартного положения.
Считаю, что "Рух" не заслужил поражения. После перерыва мы добавили в интенсивности, как говорится, на свой гол наиграли, однако в последний момент чего-то не хватало для точного удара. Видимо, хладнокровия, потому что очень хотелось восстановить паритет.
Все же, поражение также опыт. В нашей команде преимущественно молодые игроки, поэтому будем учиться на своих просчетах. И уже 30 октября в кубковом поединке с "Карпатами" постараемся реабилитироваться перед своими болельщиками и доказать, что мы можем играть значительно лучше", - сказал Пидгурский.
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