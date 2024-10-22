Палкин: После обстрела Кривого Рога трудно убедить игроков ехать туда и играть

В конце августа одна из российских ракет разрушила отель "Аврора" в центре Кривого Рога, в котором планировал остановиться "Шахтер" перед матчем УПЛ против "Кривбасса".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как этот инцидент повлиял на моральное состояние клуба.

"Представьте себе, что наша команда была бы в этом отеле. Что могло бы случиться? В таких условиях очень трудно управлять командой и привлекать новых игроков. Лично мне сложно заставлять футболистов ехать в Кривой Рог и выходить там на поле. Читайте также Палкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб В конце концов, мы приехали. Но после этого инцидента семьи игроков писали нам много писем и сообщений. Агенты футболистов писали: "Что мы будем делать?". Ладно, мы все сделали хорошо, с полным уровнем безопасности, но в любом случае, с ментальной точки зрения, трудно убедить игроков ехать туда и играть", - приводит слова Палкина BBC Sport.

Впоследствии дончане нашли новую гостиницу. Поединок начался 1 сентября, но из-за длительных воздушных тревог не была завершен.