  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: После обстрела Кривого Рога трудно убедить игроков ехать туда и играть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: После обстрела Кривого Рога трудно убедить игроков ехать туда и играть

Премьер-лига

Представителям клуба трудно убедить футболистов ехать туда

Палкин: После обстрела Кривого Рога трудно убедить игроков ехать туда и играть

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В конце августа одна из российских ракет разрушила отель "Аврора" в центре Кривого Рога, в котором планировал остановиться "Шахтер" перед матчем УПЛ против "Кривбасса".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как этот инцидент повлиял на моральное состояние клуба.

"Представьте себе, что наша команда была бы в этом отеле. Что могло бы случиться? В таких условиях очень трудно управлять командой и привлекать новых игроков. Лично мне сложно заставлять футболистов ехать в Кривой Рог и выходить там на поле.

Читайте такжеПалкин: Вы понимаете, какая у нас жизнь? Я думаю, что мы уникальный клуб

В конце концов, мы приехали. Но после этого инцидента семьи игроков писали нам много писем и сообщений. Агенты футболистов писали: "Что мы будем делать?".

Ладно, мы все сделали хорошо, с полным уровнем безопасности, но в любом случае, с ментальной точки зрения, трудно убедить игроков ехать туда и играть", - приводит слова Палкина BBC Sport.

Впоследствии дончане нашли новую гостиницу. Поединок начался 1 сентября, но из-за длительных воздушных тревог не была завершен.

По теме
yellow-arrow
Вакулко: Кривбасс всегда много создает в этом сезоне, но подводит реализация
yellow-arrow
Пидгурский - после 0:1 с Карпатами: Рух не заслужил поражения
yellow-arrow
Мирошниченко: Мы были настоящей командой на поле
Сергей Палкин Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости