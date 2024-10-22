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Палкин: После обстрела Кривого Рога трудно убедить игроков ехать туда и играть
Представителям клуба трудно убедить футболистов ехать туда
Фото: ФК Шахтер Донецк
В конце августа одна из российских ракет разрушила отель "Аврора" в центре Кривого Рога, в котором планировал остановиться "Шахтер" перед матчем УПЛ против "Кривбасса".
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, как этот инцидент повлиял на моральное состояние клуба.
"Представьте себе, что наша команда была бы в этом отеле. Что могло бы случиться? В таких условиях очень трудно управлять командой и привлекать новых игроков. Лично мне сложно заставлять футболистов ехать в Кривой Рог и выходить там на поле.
В конце концов, мы приехали. Но после этого инцидента семьи игроков писали нам много писем и сообщений. Агенты футболистов писали: "Что мы будем делать?".
Ладно, мы все сделали хорошо, с полным уровнем безопасности, но в любом случае, с ментальной точки зрения, трудно убедить игроков ехать туда и играть", - приводит слова Палкина BBC Sport.
Впоследствии дончане нашли новую гостиницу. Поединок начался 1 сентября, но из-за длительных воздушных тревог не была завершен.
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