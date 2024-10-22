Вакулко: Кривбасс всегда много создает в этом сезоне, но подводит реализация

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко в эфире УПЛ ТВ прокомментировал выездную победу над "Зарей" (1:0) в 10 туре УПЛ.

- Какое настроение после победы?

- Все хорошо. Я считаю, что мы уже давно должны были победить. Немножко не было фарта. Но сегодня мы забили один гол, и он стал победным. Могли забить еще, ведь моментов хватало: стойка, перекладина.

- Вы отличились сразу после перерыва. Что говорил тренер в раздевалке?

- Юрий Николаевич подчеркивал, что все хорошо; чтобы мы продолжали играть в том же духе, что гол обязательно придет. Как оно в итоге и произошло.

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- "Кривбасс" не побеждал долгое время. Как-то отпраздновали в раздевалке?

- Сегодня перед игрой в раздевалке мы об этом говорили, что уже давно не побеждали. Мы всегда много создаем в этом сезоне, но немного подводит реализация. Считаю, что это самое главное, над чем нам надо сейчас работать. Сегодня счет 1:0, но мы могли еще больше забить, - сказал Вакулко.