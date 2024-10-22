Сергей Палкин отмечает 50-летие

22 октября генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину исполнилось 50 лет.

Палкин присоединился к донецкому клубу в 2003 году и уже более двух десятилетий возглавляет клуб как генеральный директор. За это время "горняки" завоевали 33 трофея (14 титулов чемпиона Украины, 9 Кубков страны и 9 национальных Суперкубков, стали победителями Кубка УЕФА). Кроме того, "Шахтер" ежегодно представляет Украину в самых престижных клубных турнирах Европы.

"Сегодня "Шахтер" знают и уважают во всем мире. Об истории стойкости донецкого клуба, который 10 лет назад был вынужден покинуть родной город, потерял домашний стадион и базу, но продолжает держать самые высокие стандарты в организации своей работы и в результатах, пишут книги и снимают фильмы. Сергей Палкин неоднократно подчеркивал, что в эти сложные для страны времена приоритетом для клуба является поддержка Украины и украинцев в нашей общей борьбе и приближении победы.

Большая и дружная семья ФК "Шахтер" поздравляет генерального директора клуба с юбилеем! Желаем Сергею Анатольевичу, чтобы осуществилась его главная мечта о скорейшем мире в нашей стране, желаем крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии для новых профессиональных и жизненных свершений, семейного счастья и благополучия, а также ярких впечатлений и радостных эмоций от красивой игры и больших побед "Шахтера"!", - говорится в поздравлении клуба.