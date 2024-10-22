Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Палкин отмечает 50-летие
Юбилей!
Фото: ФК Шахтер Донецк
22 октября генеральному директору "Шахтера" Сергею Палкину исполнилось 50 лет.
Палкин присоединился к донецкому клубу в 2003 году и уже более двух десятилетий возглавляет клуб как генеральный директор. За это время "горняки" завоевали 33 трофея (14 титулов чемпиона Украины, 9 Кубков страны и 9 национальных Суперкубков, стали победителями Кубка УЕФА). Кроме того, "Шахтер" ежегодно представляет Украину в самых престижных клубных турнирах Европы.
"Сегодня "Шахтер" знают и уважают во всем мире. Об истории стойкости донецкого клуба, который 10 лет назад был вынужден покинуть родной город, потерял домашний стадион и базу, но продолжает держать самые высокие стандарты в организации своей работы и в результатах, пишут книги и снимают фильмы. Сергей Палкин неоднократно подчеркивал, что в эти сложные для страны времена приоритетом для клуба является поддержка Украины и украинцев в нашей общей борьбе и приближении победы.
Большая и дружная семья ФК "Шахтер" поздравляет генерального директора клуба с юбилеем! Желаем Сергею Анатольевичу, чтобы осуществилась его главная мечта о скорейшем мире в нашей стране, желаем крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии для новых профессиональных и жизненных свершений, семейного счастья и благополучия, а также ярких впечатлений и радостных эмоций от красивой игры и больших побед "Шахтера"!", - говорится в поздравлении клуба.
Популярное сейчас
- Карпаты выиграли в львовском дерби, Шахтер переподписал хавбека сборной. Главные новости за 21 октября
- Экс-сотрудник Ингульца: Поворознюк создал империю в регионе. Его экстравагантность – часть имиджа для продвижения интересов
- Не Джокович. Рафаэль Надаль назвал самого сложного соперника в карьере
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Комментарии 1