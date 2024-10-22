Валерий Поркуян: Каждая следующая игра для Шахтера имеет двойную важность

Впечатлениями о событиях 10-го тура в УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился легендарный украинский форвард, экс-игрок киевского "Динамо", "Черноморца", "Днепра" и сборной СССР Валерий Поркуян.

– В 10-м туре состоялось сразу два дерби – киевское с участием "Оболони" и "Динамо", а также львовское, в котором сошлись "Рух" и "Карпаты". Какие впечатления оставили у вас эти матчи?

– Игра в Киеве показала разницу в классе соперников. "Динамо" доказало свое преимущество за счет индивидуального мастерства и командной игры уже в первые полчаса, забив три мяча. Можно сказать, что после этого вопрос о победителе матча был закрыт. Впрочем, следует отдать должное футболистам "Оболони", пытавшимся контратаковать и создавать гостям проблемы. Понятно, что не все у них получалось так, как хотелось бы, однако следует отметить, что с приходом к рулю Сергея Шищенко в игре "пивоваров" наметился прогресс.

- В отличие от динамовцев, выигравших с большим счетом, другой конкурент в борьбе за чемпионство, донецкий "Шахтер", победил "Колос" в Ковалевке гораздо скромнее – 1:0. Более того, автогол горняка Ефима Конопли не был засчитан.

– В нынешнем чемпионате "Шахтер" уже имел несколько осечек, поэтому каждая следующая игра для него имеет двойную важность. Ведь горняки более двух десятков лет борются за чемпионство и не снимают с себя эту цель и в текущем сезоне. "Колос", как и большинство команд Премьер-лиги, по своему уровню хоть и уступает дончанам, однако готов был сопротивляться. И в том, что гости смогли забить лишь один мяч, заслуга ковалевской команды. А что касается автогола Конопли, то все решил VAR. Если в эпизоде, предшествующем неудачному действию защитника "Шахтера", было нарушение правил, то взятие ворот совершенно логично не было засчитано.

- "Александрия" продолжает свою беспроигрышную серию, на этот раз одержав победу над полтавской "Ворсклой". Пройденная дистанция в треть матчей дает основания говорить о серьезности намерений "горожан"?

– Безусловно. Тем более что медали александрийский клуб уже завоевывал. Правда, это было при тренерстве Владимира Шарана. Однако что мешает сделать это и с Русланом Ротанем? По моему мнению, "Александрия" уже прошла процесс поиска своей игры и теперь имеет возможность пожинать плоды. Удачный старт придал "горожанам" уверенности, особенно волевая победа над "Шахтером". Команда набрала ход и если зимой ее игроков не расхватают другие клубы, то "Александрия" способна продолжать борьбу за награды. В отличие от александрийцев, "Ворскла" никак не может выйти на стабильный уровень. Хотя имеет хороший подбор исполнителей.

– В Житомире, где встречался еще один претендент на медали, "Полесье", с дебютантом элиты "Левым берегом", произошла сенсация – нулевая ничья. Неожиданность?

- Конечно. Если уж главный тренер житомирской команды признал, что именно в этой встрече не хватало, то это о многом говорит. Скорее всего, злую шутку с "Полесьем" сыграла недооценка соперника. В футболе это случается очень часто. Вместе с тем следует сказать добрые слова в адрес "Левого берега". Команда, которая поначалу не надеялась, что после неудачи в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге, она все же туда попадет, постепенно адаптируется к новому уровню. А такие матчи, как с "Полесьем", придают уверенность и положительно влияют на результат в следующих. Если в зимний период "Левый берег" сможет усилить состав квалифицированными исполнителями, то вопрос борьбы за выживание уменьшится в разы.

– Ничейный итог был зафиксирован и в Одессе, где встречались "Черноморец" и ровенский "Верес". Счет по игре?

– Да. Я был свидетелем этой игры. Могу сказать, что это тот случай, когда каждый из тренеров должен быть доволен итоговым результатом. В этом поединке было два диаметрально противоположных тайма. В первом преимуществом владел "Черноморец", а во втором – "Верес". Каждая из команд этим преимуществом воспользовалась, что привело к взятию ворот. Понятно, что эта ничья выгоднее ровенской команде, которая играла в гостях. Впрочем, "Черноморец" получил один пункт, продолжив пополнять свой очковій багаж.

- После долгого перерыва наконец-то выиграл криворожский "Кривбасс", сделав это в выездном матче с луганской "Зарей". Как думаете, команда Юрия Вернидуба набирает обороты?

- Затрудняюсь ответить однозначно. Если судить по игре с "Зарей", то криворожская команда выглядела более убедительно."Кривбасс" был заточен на атаку и должен был забивать еще не раз. Впрочем, не могу сказать, что луганчане отсиживались только в обороне. Они искали благоприятные моменты у чужих ворот, однако в завершающей стадии атак им не хватало мастерства. Но как бы то ни было, а я считаю, что "Заря" имеет неплохой потенциал и вместе с "Кривбассом" имеет все основания для улучшения турнирных показателей в таблице. Следует выиграть два-три матча подряд – и можно оказаться от лидирующей троицы на расстоянии вытянутой руки.

- Способен ли включиться в борьбу за высокое место черкасский ЛНЗ, победивший "Ингулец" с Петрово?

– Все покажет время. ЛНЗ в этом году не пожалел средств на приобретение квалифицированных футболистов, часть из которых – легионеры. Думаю, что и приглашение на пост главного тренера иностранного специалиста тоже сказалось со знаком "плюс". Новые игроки добавили команде мощи и остроты в игре, поэтому результаты не заставили себя долго ждать. Похоже, у руководства черкасского клуба есть амбиции, которые побуждают со временем видеть ЛНЗ в числе ведущих клубов Украины. А вот у "Ингульца" дела в этом чемпионате не клеятся. Возможно, все связано с тем, что команда постоянно находится "на колесах", проводя все матчи на выезде. Впрочем, у команды из Петрово весной будет возможность наверстать упущенное, ведь все игры будут проходить на ее поле.