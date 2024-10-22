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Кожушко: Кривбасс создал много моментов в игре с Зарей. Могли забивать и три, и больше голов

Премьер-лига

Три очка есть три очка

Кожушко: Кривбасс создал много моментов в игре с Зарей. Могли забивать и три, и больше голов

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко отметил значение выездной победы над "Зарей" в 10 туре УПЛ со счетом 1:0.

«Это очень важная для нас победа. Была определенная полоса неудач, поражений. Нам очень было нужно взять три очка. Я считаю, что мы выиграли закономерно. "Кривбасс" создал много моментов, могли забивать и три, и больше голов. Хорошая заслуженная победа.

Слава Богу, восстановился. Очень рад вернуться на поле. Были моменты, но, к сожалению, не реализовал их. Буду работать, чтобы отличиться уже в следующих поединках.

Подписание Ндомбази? Конкуренция - это хорошо. Я думаю, это только на пользу нашей команде.

Следующий матч? ЛНЗ - хороший соперник, если он впереди нас идет. Ожидаем интересного футбола. Мы будем настраиваться на победу, анализировать соперника и готовиться к игре», - сказал Кожушко в интервью УПЛ ТВ.

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Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
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