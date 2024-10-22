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Палкин объяснил, почему Шахтер подписывает бразильцев, а не европейцев

Премьер-лига

Функционер 70% рабочего времени тратит на то, чтобы убедить игроков перейти в донецкий клуб

Палкин объяснил, почему Шахтер подписывает бразильцев, а не европейцев

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему клуб по-прежнему делает акцент на южноамериканский рынок, особенно бразильский.

"На ​​самом деле сейчас я трачу около 70 процентов своего рабочего времени на то, чтобы убедить игроков перейти [в "Шахтер"]. Мы всегда стараемся вовлечь потенциальных новичков в общение с нашими нынешними игроками. Им объясняют, как у нас сейчас обстоят дела и как они защищены.

Нам гораздо проще подписывать игроков из Южной Америки, а не из Европы. Для бразильцев война менее актуальна. Они видят в нашем клубе ступеньку на пути к лучшим европейским клубам. У европейцев нет причин переходить к нам", – сказал Палкин в интервью SPOX.

К слову, сейчас в "Шахтере" выступают семь бразильских футболистов.

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Источник:
SPOX
Опубликовал: Алина Ерофеева
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