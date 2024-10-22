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Бондаренко: Мне импонирует английская погода, когда 8-9 месяцев дожди. Это состояние моей души
Лидер Шахтера порассуждал о шансах поиграть в Европе
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "
– Игра против такого статусного соперника, как "Арсенал" – это возможность проявить себя на европейском уровне. Такие матчи, конечно же, привлекают внимание скаутов. Как вы к этому относитесь?
– Да, в принципе, это те матчи, о которых мечтаешь с детства. Когда смотришь по телевизору на эти команды, сложно представить, что однажды будешь здесь играть – в Лиге чемпионов в Лондоне. Это вообще фантастика какая-нибудь. Начинаешь заниматься футболом только ради этого. Как вы сказали, да, это ответственность, но это действительно отличная возможность показать себя и проверить себя, наверное, на одном поле против лучших.
– Когда вы называли "Реал" и "Шахтер" двумя клубами, за которые вы болели в детстве. Были ли у вас когда-нибудь мечты попробовать себя в чемпионате Англии? Или вам импонирует другой чемпионат?
– "Арсенал" можно сюда третьим. После "Реала" я за них болею. Что касается чемпионата, я всегда говорю, что мне не важно какой чемпионат. Хочется к тренеру, который тебя хочет. Если идеи определенного тренера подходят и импонируют, то, думаю, туда следует стремиться.
Мне очень импонирует английская погода. Я смотрю на нее – когда 8 или 9 месяцев дожди. Это состояние моей души. Мне это нравится.
– Ваши друзья Мудрик и Трубин уже перебрались в европейские клубы. Они общались с вами о специфике выступлений в других чемпионатах? Дают ли какие-нибудь советы?
– Говорят, что это совсем другой уровень, другая футбольная планета, потому что на каждый матч собираются полные стадионы. Люди живут этим, волнуются. Это немного другое, но мы все стремимся к такому, работаем над этим каждый день. Мечта – поиграть в чемпионате, где футбол – религия.
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