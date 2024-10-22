И это не Челси. Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" Судакова

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг информацию СМИ о том, что лондонский "Челси" якобы заинтересован в хавбеке " Шахтера " Георгии Судакове.

По данным источника, на данный момент нет даже намеков со стороны лондонского клуба.

В то же время, Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" игрока. "Ведут" - это собирают информацию и присматриваются, но без какой-либо конкретики. Какие это клубы, журналист не назвал.

На данный момент никаких предложений у "Шахтера" нет.

Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Судаков провел 11 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 асссита. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.