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И это не Челси. Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" Судакова
Но пока что без малейшей конкретики
Фото: Шахтар
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко опроверг информацию СМИ о том, что лондонский "Челси" якобы заинтересован в хавбеке "
По данным источника, на данный момент нет даже намеков со стороны лондонского клуба.
В то же время, Вацко заявил, что два английских клуба "ведут" игрока. "Ведут" - это собирают информацию и присматриваются, но без какой-либо конкретики. Какие это клубы, журналист не назвал.
На данный момент никаких предложений у "Шахтера" нет.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний Судаков провел 11 матчей за "Шахтер", в которых забил 7 голов и отдал 2 асссита. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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